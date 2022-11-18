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恒指半日升100點 科指升2.6%創兩個月新高 阿里健康升9%

阿里（9988）業績勝預期，加上騰訊（0700）終於有遊戲獲批，推高科指、恒指，科指曾升最多4.4%，高見3885.43點，是9月16日3937.29點後最高。恒指今早高開270點，高位曾升332點，近半日尾市曾收窄至低位升69點，半日高低波幅263點。

恒指半日升100點或0.56%，報18146點，大市成交金額777億元；國指升50點或0.83%，報6191點。恒生科技指數收報3820點，升2.65%。

藍籌股成交金額353.32億元，佔大市成交45.47%；科指成份股成交金額274.77億元，佔大市成交35.36%；國指成份股成交金額333.24億元，佔大市成交42.88%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。

藍籌31隻升，42隻下跌，0隻無升跌。阿里健康（0241）升9.06%，收報6.14元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.94%，收報2.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報6.14元，升9.06%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.07元，跌2.82%。

恒指續高於10天線(17332.99點)，受制於100天線(18743.17點)。科指續高於10天線(3540.08點)，受制於100天線(3925.05點)。

北水南下合計淨流入8.62億元，較上日減少83.34%，連續第4日流入，累計流入106.31億元，對上一次連續4日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流入26.64億元人民幣，較上日增加89.11%，連續第6日流入，累計流入444.93億元。

快手（1024）伙周杰倫搞網上音樂會 預約人數逾2500萬。收報56.25元，升4.94%。

比亞迪（1211）考慮收購福特巴西已停運工廠。收報187.9元，升0.48%。

中通快遞（2057）：申請轉換為雙重主要上市。收報175.1元，升1.86%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報220.6元，升4.85%。京東物流（2618）收報14.66元，升1.81%。維他奶（0345）收報14.32元，無升跌。中國心連心化肥（1866）收報3.53元，無升跌。

非凡中國（8032）擬9.6億購LionRock，完成後將持有Clark 51%股權。收報1元，跌1.96%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升19%，勝預期。阿里巴巴：延遲本港主板雙重主要上市計劃。阿里巴巴回購加碼150億美元至400億美元。收報81.35元，升3.96%。

騰訊（0700）旗下遊戲獲國家新聞出版署批版號。收報292.6元，升0.21%。

網易（9999）第三季多賺94％勝預期，加碼50億回購。網易：暴雪授權遊戲首9個月僅佔利潤低單位數，明年初7遊戲不獲續期。收報109.6元，升5.89%。

東亞（0023）上半年利息及非利息收入錄正增長，推理財數碼平台BEA GOAL。收報8.52元，跌0.35%。

破頂股表現

破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見70.05元，收報64.2元，升6.56%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.7元，收報22.8元，升10.68%；百勝中國（9987）創52周高，見435元，收報429.4元，升2.34%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括喆麗控股（2209）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；新希望服務（3658）低見0.7元，收報1.35元，升4.65%。

2隻股份創52周低，包括新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.88元，升1.15%；渝太地產（0075）低見0.65元，收報0.65元，跌7.14%。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.138元，升35.29%；微泰醫療（2235）收報7.85元，升29.75%；佳民（8519）收報0.042元，升27.27%；華置（0127）收報2.43元，升25.26%；希望教育（1765）收報0.89元，升23.61%；中教控股（0839）收報9.09元，升23.34%；民生教育（1569）收報0.58元，升20.83%；思考樂教育（1769）收報0.94元，升20.51%；睿見教育（6068）收報0.192元，升20%。

下跌異動股，包括，中國新城鎮（1278）收報0.056元，跌17.65%；遠大中國（2789）收報0.028元，跌9.68%；Let Group（1383）收報0.11元，跌9.09%；德銀天下（2418）收報0.71元，跌8.97%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.103元，跌8.85%；築友智造（0726）收報0.415元，跌7.78%；渝太地產（0075）見52周低0.65元，收報0.65元，跌7.14%；摩比發展（0947）收報0.175元，跌6.91%；魯商生活（2376）收報2.03元，跌6.88%；力世紀（0860）收報0.285元，跌6.56%。

 

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