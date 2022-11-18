維他奶（0345）公布截至今年9月底止中期業績，收入錄36.41億元，按年微升1%，股東應佔盈利1.42億元，升3.3倍%，每股盈利13.2仙，中期股息每股派1.3仙。
期內息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）錄4.73億元，按年增48%，主要由於經營費用減少及新冠肺疫情相關的政府補貼，由去年同期的400萬元增加今年的5900萬元。 EBITDA佔銷售利潤率由9%上升至13%。
維他奶指出，上半年經營溢利增加3.9倍至2.12億元，主要由於中國市場表現強勁、重新調整廣告和推廣的推出時間以及支出、加上香港政府補貼、以及經營費用減少所致。撇除新冠肺疫情相關的政府補貼，經營溢利應可錄得近3倍升幅。
中期毛利率維持在48%，主要由於銷量增加以及用於客戶營業推廣的費用支出降低，惟部分增長被銷售組合及原材料成本上漲所抵消。
維他奶中午收報14.32，無升跌，半日成交814萬元。
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