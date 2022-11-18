期內息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）錄4.73億元，按年增48%，主要由於經營費用減少及新冠肺疫情相關的政府補貼，由去年同期的400萬元增加今年的5900萬元。 EBITDA佔銷售利潤率由9%上升至13%。

維他奶指出，上半年經營溢利增加3.9倍至2.12億元，主要由於中國市場表現強勁、重新調整廣告和推廣的推出時間以及支出、加上香港政府補貼、以及經營費用減少所致。撇除新冠肺疫情相關的政府補貼，經營溢利應可錄得近3倍升幅。

中期毛利率維持在48%，主要由於銷量增加以及用於客戶營業推廣的費用支出降低，惟部分增長被銷售組合及原材料成本上漲所抵消。

維他奶中午收報14.32，無升跌，半日成交814萬元。

其他報道

恒指半日升100點 科指升2.6%創兩個月新高 阿里健康升9%

Twitter爆離職潮或影響運作 又面臨美國數據安全審查

高盛料港股明年市盈率反彈至13倍 調高評及至 「與大市同步」

1個月HIBOR連升5日 逼近3.6% 再創14年高

快手伙周杰倫搞網上音樂會 預約人數逾2500萬

英國推550億英鎊徵稅削支方案 冀重振經濟 證與央行「步調一致」

比亞迪考慮收購福特巴西已停運工廠

亞馬遜CEO：裁員將持續到2023年

文件顯示FTX毫無監督 情況是前所未有 毫無章法可言

恒指今早高開270點 科指升3% 阿里升6.3% 網易升6.7%

360數科IPO 入場費4484.75元

中通快遞：申請轉換為雙重主要上市

港股ADR升288點 夜期高水330點 阿里ADR升5.3% 京東、維他奶等業績

譚耀宗據報將卸任全國人大常委

聯儲局官員輪番鷹派發言 美債息倒掛擴闊再破紀錄 道指跌7點

（）（）