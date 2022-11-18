英國網上市場調查和數據分析公司YouGov公布最佳品牌排行榜，分析全球逾千品牌，由谷歌排首位，得38.3分，明顯高於第二、第三位。谷歌旗下的YouTube排第二，得34.1分；DFH（牛奶國際）旗下yuu排第三，得32.9分。