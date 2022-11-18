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調查：谷歌、YouTube及yuu分列香港最佳品牌三甲 HKTVmall排第5

英國網上市場調查和數據分析公司YouGov公布最佳品牌排行榜，分析全球逾千品牌，由谷歌排首位，得38.3分，明顯高於第二、第三位。谷歌旗下的YouTube排第二，得34.1分；DFH（牛奶國際）旗下yuu排第三，得32.9分。

排行榜按照香港人眼中的整體品牌健康度指數排位，並根據品牌的曝光次數、品質、價值、滿意度、聲譽等平均分計算。排行第四、五分別是優衣庫與香港科技探索F（1137）旗下HKTVmall，各得32.7與31.3分；第六至十位依次為Netflix、滴露、Visa、八達通、Whatsapp，分數相若，介乎30.9至29.1分。

報告另有進步最大排行榜，第一位是yuu，按年急增8.3分，第二、三分別是Whatsapp、YouTube，按年各增7.7、6.1分。第四、五位均增4.4分，依次為匯豐與國泰（0293），但均不入最佳品牌排行榜十大。

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