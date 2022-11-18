外媒報道，Facebook母企Meta總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）向集團員工表示，下一輪銷售增長會由旗下WhatsApp與Messenger主導，但須研究如何變現。
《路透社》引述消息指，Mark Zuckerberg稱與Facebook和Instagram相比，WhatsApp和Messenger的變現能力仍屬初期。他表示，雖然集團認為元宇宙為長遠商機，但現實是WhatsApp和Messenger較大機會成為集團下個支柱，集團須研究如何令這兩個程式變現。
《路透社》分析指，Mark Zuckerberg今次說法，反映自去年雄心勃勃宣布建立元宇宙以來改變方針。
早前Meta宣布會刪減1.1萬個職位，Mark Zuckerberg當時指，宏觀經濟不景，競爭加劇，廣告流失，致使集團利潤較預期低。
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