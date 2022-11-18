朝鮮發射疑似洲際彈道飛彈，MSCI亞太指數漲幅收窄，美期、A股港股亦轉跌，恒指失守18000點關，收市跌53點，3日累跌350.58點。三大指數早段曾創3日最大升幅，科指更見兩個月新高，高見3885點。全周計，三大指數仍上升，並連升第三周。北水方面，午後轉流出，而南水則第6日流入。