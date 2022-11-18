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恒指收市倒跌53點 失守18000點 北水轉流出 三大指數連升第三周

朝鮮發射疑似洲際彈道飛彈，MSCI亞太指數漲幅收窄，美期、A股港股亦轉跌，恒指失守18000點關，收市跌53點，3日累跌350.58點。三大指數早段曾創3日最大升幅，科指更見兩個月新高，高見3885點。全周計，三大指數仍上升，並連升第三周。北水方面，午後轉流出，而南水則第6日流入。

恒指今早高開270點，高位升332點，午後曾倒跌最多135點，高低波幅468點。

恒指收市跌53點或0.29%，報17992點，大市成交金額1395億元，較上日減少8.53%；國指跌15點或0.25%，報6125點。恒生科技指數收報3742點，升0.57%。

藍籌股成交金額660.97億元，佔大市成交47.38%；科指成份股成交金額474.04億元，佔大市成交33.98%；國指成份股成交金額603.97億元，佔大市成交43.29%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，55隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升4.84%，收報160.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.45%，收報2.61元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報160.4元，升4.84%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.01元，跌5.63%。

恒指續高於10天線(17317.6點)，受制於100天線(18741.63點)。科指續高於10天線(3532.32點)，受制於100天線(3924.28點)。

北水南下合計淨流出24.41億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入51.2億元人民幣，較上日增加263.45%，連續第6日流入，累計流入469.49億元。

一周表現

恒指本周累升3.85%或666點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.21%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是1月7日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升36.11%，其次為碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007），分別升29.44%及16.52%。而表現最差的是中銀香港（2388），累跌5.7%，其次為萬洲（0288）及東方海外（0316），分別跌5.25%及4.65%。

國指本周累升4.4%或258點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.02%；國指連升3周，對上一次連升3周，是2021年10月15日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升36.11%，其次為碧桂園服務（6098）及嗶哩嗶哩（9626），分別升29.44%及24.1%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌4.55%，其次為中國銀行（3988）及建行（0939），分別跌1.87%及1.74%。

科指本周累升7.19%或251點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為15.63%；科指連升3周，對上一次連升3周，是2021年10月22日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升36.11%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及商湯（0020），分別升24.1%及18.24%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌6.11%，其次為攜程（9961）及瑞聲（2018），分別跌3.83%及3.35%。

午後消息股表現

鷹美（2368）半年盈利升43%，中期息30仙增36%。無升跌，報4.48元。

補貼大增維他奶（0345）半年多賺逾3倍，中期息1.3仙。收報14.28元，跌0.28%。

今早及隔晚消息股表現

快手（1024）伙周杰倫搞網上音樂會 預約人數逾2500萬。收報54.3元，升1.31%。

比亞迪（1211）考慮收購福特巴西已停運工廠。收報184.6元，跌1.28%。

中通快遞（2057）：申請轉換為雙重主要上市。收報172元，升0.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，京東（9618）收報218元，升3.61%。京東物流（2618）收報14.5元，升0.69%。中國心連心化肥（1866）收報3.55元，升0.57%。

非凡中國（8032）擬9.6億購LionRock，完成後將持有Clark 51%股權。收報1.01元，跌0.98%。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利升19%，勝預期。阿里巴巴：延遲本港主板雙重主要上市計劃。阿里巴巴回購加碼150億美元至400億美元。收報79.95元，升2.17%。

騰訊（0700）旗下遊戲獲國家新聞出版署批版號。收報287.8元，跌1.44%。

網易（9999）第三季多賺94％勝預期，加碼50億回購。網易：暴雪授權遊戲首9個月僅佔利潤低單位數，明年初7遊戲不獲續期。收報107.3元，升3.67%。

東亞（0023）上半年利息及非利息收入錄正增長，推理財數碼平台BEA GOAL。收報8.49元，跌0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.01元，收報2.01元，升1.52%；洪九果品（6689）創上市新高，見70.05元，收報68元，升12.86%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.7元，收報22.3元，升8.25%；百勝中國（9987）創52周高，見435元，收報423.6元，升0.95%；eprint（1884）創52周高，見0.46元，收報0.415元，升25.76%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括喆麗控股（2209）低見0.48元，收報0.48元，跌4%；金禧國際（0091）低見0.078元，收報0.08元，跌26.61%；大唐集團（2117）低見1.1元，收報1.22元，升6.09%；新希望服務（3658）低見0.7元，收報1.21元，跌6.2%。

6隻股份創52周低，包括新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.65元，收報0.82元，升17.14%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.1元，收報0.109元，跌3.54%；信和酒店（1221）低見1.6元，收報1.61元，跌5.29%。

異動股

上升異動股，包括，中策（0235）收報0.043元，升38.71%；指尖悅動（6860）收報0.133元，升30.39%；時富投資（1049）收報1.68元，升28.24%；eprint（1884）創52周高，見0.46元，收報0.415元，升25.76%；華置（0127）收報2.4元，升23.71%；美圖公司（1357）收報1.15元，升23.66%；卓珈控股（1827）收報1.47元，升22.5%；冠均國際（1629）收報0.34元，升21.43%；微泰醫療（2235）收報7.28元，升20.33%。

下跌異動股，包括，金禧國際（0091）創上市新低，見0.078元，收報0.08元，跌26.61%；中國新城鎮（1278）收報0.058元，跌14.71%；弘陽地產（1996）收報0.49元，跌12.5%；港龍中國地產（6968）收報0.71元，跌12.35%；建業地產（0832）收報0.28元，跌11.11%；大發地產（6111）收報0.116元，跌10.08%；雲鋒金融（0376）收報0.93元，跌9.71%；遠大中國（2789）收報0.028元，跌9.68%；山高控股（0412）收報4.67元，跌9.67%；正商實業（0185）收報1.59元，跌9.66%；德信中國（2019）收報0.87元，跌9.38%。

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