集團期內毛利是17.38億元，按年微升0.64%，毛利率維持在48%。集團首席財務總監吳茵虹表示，主要受原材料價格上升、物流鏈堵塞等因素影響，但預料當疫情影響持續減退，商品價格維持穩定，未來未必持續較差。

集團在香港業務方面錄得6%增長，陸博濤表示，香港也有很高的消費能力，新產品如新鮮茶取得成功，同時有新推出的燕麥奶，市場份額亦有所增長；目前豆奶和茶類市場份額持續擴大，未來將繼續推動核心業務和推出新產品，改善和控制成本、同時開拓不同銷售渠道。

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