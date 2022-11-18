10月份收入乘客千米數按年上升416.6%，但與2019年10月相比則減少80.1%。乘客運載率增加44個百分點至73.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加108%，與2019年10月相比下跌79%。

貨運方面，10月運載10.9萬公噸貨物，按年減少20.1%，與2019年10月相比減少40.2%。月內的貨物收入噸千米數按年減少25%，與2019年10月相比減少36.2%。運載率下跌13.9個百分點至69%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少9.9%，與2019年10月相比減少37.2%。在2022年首十個月，載貨量較去年同期下跌11.1%，運力減少21.9%，而貨物收入噸千米數則下跌30.9%。

顧客及商務總裁林紹波表示，「香港政府於9月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲顯著上升。10月份上半月的客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地的航班；而隨著日本於10月11日放寬入境旅遊限制，前往當地的旅遊需求激增」。

林紹波表示，「我們已於10月份增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，亦恢復了航班服務往來馬德里、米蘭、班加羅爾、杜拜和加德滿都。我們增加了更多航點及加密班次，為香港航空樞紐的乘客提供更多選擇和覆蓋面更廣的航班網絡」。

林紹波表示，「貨運方面，在環球經濟不穩及內地的防疫措施持續影響貿易及生產活動下，加上2021年的基數較高，令貨物運載量在10月份錄得按年跌幅，但與9月份相比仍有5%增長。月內，貨運運力按年下降10%，因去年同期運作較多只載貨客機航班。10月份的貨運運力約為疫情前63%的水平」。

林紹波表示，「隨着我們陸續恢復更多客運服務，讓我們進一步擴展歐洲航空網絡，促使歐洲的貨運業務按月錄得雙位數字增長，為業務的一大亮點。此外，覆蓋面更廣的航點網絡亦為運送醫藥品等特殊貨物的客戶，提供了更多選擇」。

林紹波表示，「集團早前公布在10月至12月底期間，會增加約3,000班客運航班，並將能實現於2022年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。我們預料直至2022年年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面」。

林紹波表示，「貨運業務前景方面，與去年表現異常特出的旺季相比,今年的貨運旺季相對平穩，惟我們仍預期季節性電子商貿活動、以及南半球的農產品收成季節將帶動貨運量攀升。加上我們在未來數月會增加客運航班班次，因而機腹載貨艙位亦更為充裕，進一步擴大貨運覆蓋面，為空運客戶提供更多航班選擇」。

林紹波表示，「我們早前表示，目標是由8月份起實現經營正現金流。其後，香港進一步調整旅遊限制及檢疫措施，因此我們預期2022年下半年將能整體達至經營正現金流」。

林紹波表示，「我們預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現,會較上半年有顯著改善，然而整體2022全年業績仍將錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損（當中大部分聯屬公司帳目延遲三個月結算，其中部分已作公布）。整體而言，我們預期集團（包括旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司）將於2022年度錄得重大虧損」。

展望未來，林紹波表示，「集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）已於本周初公布，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平，較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快。我們致力推動香港重建國際航空樞紐的地位」。

國泰收報7.48元，跌1.19%。

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