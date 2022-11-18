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中興通訊監事親屬涉短線交易 遭深圳證監局發函警示

中興通訊（0763）收市後披露，公司一名監事收到深圳證監局警示函，表示其親屬於今年9月進行短線交易，違反《中華人民共和國證券法》，故發信警示。

根據信函內文，李妙娜在擔任中興通訊監事期間，其母親於今年9月14日至9月16日累計買入2000股中興通訊，其後悉數沽出，行為違反《中華人民共和國證券法》第44條第1款和第2款的規定，構成短線交易。

當局根據規定，採取出具警示函的監管措施，表明其應引以為戒，切實加強本人及近親屬的證券法律法規學習，嚴格規範交易行為，杜絕此類違規行為再次發生。

中興通訊稱，中興通訊收到上述警示函後，表示接受深圳證監局行政監管措施決定，後續一定加強自身及近親屬對相關法律法規、規範性文件的學習，並將自覺遵守證券法的規定，杜絕此類事件再次發生。

公司將加強相關人員對《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規、規範性文件的學習，嚴格按照相關規定，規範買賣公司。

中興通訊今天收報16.46元，升3.8%。

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