京東集團（9618）收市後公布，截至今年9月30日止，收入按年增加11.4%至2435億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2430.7億元。非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為100億元，按年增加1倍，好過市場預期的71.2億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為60億元，由虧轉盈，去年同期為淨損失28億元。
收入按業務劃分，京東零售錄得2119.23億元收入，按年增加7%。京東物流（2618）錄得357.71億元，按庠增加38.9%；達達收入錄得23.8億元。包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新等新業務收入錄得49.97億元，按年跌12.8%。
集團指出，年度活躍用戶數由截至2021年9月30日止12個月的5.522億增加6.5%至截至2022年9月30日止12個月的5.883億。
京東首席財務官許冉表示，「今年年初基於對外部環境的預判，我們主動提高業務經營效率、加強財務紀律，這些及時的努力已經初見成效。」
京東今天收報218元，升3.6%。
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