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黛麗斯國際：上季收入跌14% 毛利率持平19％

黛麗斯國際（0333）公布截至9月底止2023年財年度首季經營概要，銷售收入按年減少14%至3.07億元，主要因美國主要客戶受到高庫存水平和消費者需求疲軟之影響而令產品需求大幅下跌。美國市場的銷售額佔比達66%；歐洲市場佔20%；其餘市場佔14%。

黛麗斯表示，毛利率19%，按年持平，主要因季內收入減少的影響被客戶及產品組合改善所抵消。製造業務方面，黛麗斯表示，東南亞廠房的海外產能比例佔全球產能的65%，而中國佔餘下的35%。客戶需求的下跌主要對集團在東南亞的廠房造成影響。

展望未來，黛麗斯表示高通脹和需求疲弱、零售商和主品牌出現庫存過剩問題，以上因素均對集團銷售造成嚴重影響，收入可能跌至自新冠疫情以來的最低水平，據目前訂單預期2023財年第二季銷售收入將按年大幅下跌。

黛麗斯續指，雖然客戶需求的下跌將無可避免地影響集團近期的財務業績，但仍對業務的長期前景保持樂觀。

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