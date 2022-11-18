黛麗斯表示，毛利率19%，按年持平，主要因季內收入減少的影響被客戶及產品組合改善所抵消。製造業務方面，黛麗斯表示，東南亞廠房的海外產能比例佔全球產能的65%，而中國佔餘下的35%。客戶需求的下跌主要對集團在東南亞的廠房造成影響。

展望未來，黛麗斯表示高通脹和需求疲弱、零售商和主品牌出現庫存過剩問題，以上因素均對集團銷售造成嚴重影響，收入可能跌至自新冠疫情以來的最低水平，據目前訂單預期2023財年第二季銷售收入將按年大幅下跌。

黛麗斯續指，雖然客戶需求的下跌將無可避免地影響集團近期的財務業績，但仍對業務的長期前景保持樂觀。

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