他表示，香港近年在綠色和可持續金融方面的蓬勃發展，為有綠色轉型需要的政府和企業，提供了一個連繫世界投資者的融資平台；香港既為新項目提供融資，亦正積推動將資金引到高質素的已成熟運行項目，促進綠色資金融通，正好為香港和印尼提供一個良好的合作窗口。

當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，而他也邀請了今次會面的一些印尼朋友出席明年一月在港舉行的亞洲金融論壇。

印尼當地近年大力推動基礎建設，需要籌募大量市場資金支持項目發展，而香港作為國際金融中心，資金池既深且闊、投資者基礎廣闊，香港可以成為印尼政府和企業籌融資的理想平台。而去年印尼在香港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，是前一年的四倍。印尼商界對於香港的相關發展及服務深感興趣。

他指，廿一世紀亞太地區佔世界人口三分之一，佔世界經濟總量逾六成、貿易總量近一半，是全球經濟最具增長動力的地區。在全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變叠加的階段，亞太地區有更迫切的需要合力打造穩定暢通的產業供應鏈，加強區內經貿合作。在這個大格局下，香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色，與東盟以至是亞洲各國共同分享繁榮發展的未來。未來將加緊推動經貿合作，包括爭取盡快加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），進一步融入區域產業鏈，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。