洪灝在他對2023年的展望報告中稱，其追蹤每三至四年一輪中國經濟短周期的專有EYBY模型正接近周期底部，預測上證綜合指數未來12個月的交易區間約在3,000至3,500點。

洪灝亦提到一些不確定因素，主要包括，內地是否會重新開放、重開是否推遲；房地產能以多快的速度復蘇；美國是否會在2023年如期陷入衰退。他認為，這將影響中國股票的回報，尤其是香港和離岸市場。

洪灝相信中國將重新開放（漸進式重新開放的概率為80%），且可能已然開啟進程，重新開放將循序漸進且有序管理，以契合中國漸進主義的哲學理念。他認為，問題不在於是否會重新開放，而在於需要多長時間開放以及如何最有效地設法將醫療成本 和潛在生命損失降至最低。另外，他認為房地產緩慢復蘇的概率為80%。

洪灝表示，若以史為鑑，房地產周期應已接近下一輪新周期的起點，但必須要有諸如信貸這樣的必要因素入局，才能使房地產周期調頭轉向。他認為，有關部門最近一系列雷厲風行的寬鬆措施暗示著決策層對房地產政策自上而下的微調。

最後，他預計工業、材料、可選消費、房地產和信息技術等周期性板塊跑贏大盤。

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