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港股ADR跌94點 夜期低水71點 美債息倒掛再創紀錄 萬國數據等業績

美股向上下，港股ADR跌94點或0.53%，報17950點，即月恒指夜期跌71點，報17922點，夜期低水71點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.62%，折合報283.14元；阿里巴巴（9988）跌1.58%，折合報78.68元；美團（3690）跌1.74%，折合報157.6元；匯控（0005）升1.16%，折合報44.66元；建行（0939）跌0.37%，折合報4.49元。

道期現跌0.159%；標期現跌0.19%；納期現跌0.11%。日股現升0.17%，韓股現跌0.45%，澳股現升0.04%。

VIX指數隔晚跌3.38%或0.81點，報23.12點。美2年期10年期債息續到掛，今早低見71.615基點，創紀錄最闊；美3個月10年期債息今早低見49.746基點。

紐油現跌0.08%或0.06美元，報80.01美元；布油現跌0.06%或0.06美元，報87.56美元；金價現跌0.02%或0.4美元，報1750.28美元；LME 銅期貨隔晚跌0.41%或34美元，報8076美元。美國10年期債息現跌0.34%或0.0131厘，報3.8157厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，萬國數據（9698）、經濟日報（0423）、Hypebeast（0150）、諾亞控股（6686）等。

招金控股股東擬增持招金（1818）最多2%股權。

山高控股（0412）獲惠譽確認評級展望穩定。

比亞迪（1211）回應﹕海豚車型噴白色粉末對身體無害。

新地（0016）郭基泓：多個業務範疇朝著智慧城市方向發展。

國美（0493）取消向黃光裕購兩項物業，黃再沽5億股套現6900萬。

黛麗斯國際（0333）：上季收入跌14%，毛利率持平19％。

康師傅（0322）、華潤萬象（1209）及海爾智家（6690）染藍，中石油（0857）重返國指成份股。

京東（9618）調整後純利翻1倍至100億人幣，勝預期。

中興通訊（0763）監事親屬涉短線交易，遭深圳證監局發函警示。

騰訊（0700）靜默期後再展回購，斥3.52億回購121萬股。

國泰（0293）10月載客升4.2倍，下半年業績較顯著改善，全年仍錄虧損。

京東物流（2618）第三季虧損收窄85.9%。

維他奶（0345）：中國為主要市場，將調高產品售價。

 

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