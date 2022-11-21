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恒指低開338點 科指跌2.8% 染藍康師傅升3.5% B站剔出國指跌7.4%

恒指今早低開338點或1.89%，報17654點，大市成交金額13億元；國指今早低開129點或2.11%，報5996點。恒生科技指數開市報3636點，跌2.84%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。電能實業（0006）、恒隆地產（0101）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，60隻下跌，9隻無升跌。電能實業（0006）升1.14%，報39.8元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.93%，報5.59元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.55元，升0.41%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報60.75元，跌9.33%。

恒指下試10天線(17423.42點)。科指下試10天線(3556.31點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）開市報13.9元，跌4.4%。經濟日報（0423）無成交，報1.11元。Hypebeast（0150）無成交，報0.47元。諾亞控股（6686）無成交，報248元。

招金控股股東擬增持招金（1818）最多2%股權。開市報8.1元，升0.5%。

山高控股（0412）獲惠譽確認評級展望穩定。開市報4.56元，跌2.36%。

比亞迪（1211）回應﹕海豚車型噴白色粉末對身體無害。開市報184.2元，跌0.22%。

新地（0016）郭基泓：多個業務範疇朝著智慧城市方向發展。開市報90.2元，跌1.15%。

國美（0493）取消向黃光裕購兩項物業，黃再沽5億股套現6900萬。開市報0.123元，升0.82%。

黛麗斯國際（0333）：上季收入跌14%，毛利率持平19％。無成交，報0.37元。

指數季檢染藍股表現如下，康師傅（0322）開市報12.12元，升3.59%。華潤萬象（1209）開市報35元，升2.94%。海爾智家（6690）開市報24.55元，升0.41%。

國指加入的中石油（0857）開市報3.31元，跌1.49%。中升（0881）開市報37.9元，升0.13%。

理想汽車（2015）開市報68.55元，跌2.63%。海爾智家（6690）開市報24.55元，升0.41%。

剔出的阿里健康（0241）開市報5.59元，跌4.93%。嗶哩嗶哩（9626）開市報110.3元，跌7.47%。中國燃氣（0384）開市報8.51元，跌1.5%。信達生物製藥（1801）開市報31.05元，跌4.31%。

京東（9618）調整後純利翻1倍至100億人幣，勝預期。開市報210元，跌3.67%。

中興通訊（0763）監事親屬涉短線交易，遭深圳證監局發函警示。開市報16.5元，升0.24%。

騰訊（0700）靜默期後再展回購，斥3.52億回購121萬股。開市報282.2元，跌1.95%。

國泰（0293）10月載客升4.2倍，下半年業績較顯著改善，全年仍錄虧損。開市報7.46元，跌0.27%。

京東物流（2618）第三季虧損收窄85.9%。開市報14.5元，無升跌。

維他奶（0345）：中國為主要市場，將調高產品售價。開市報14.28元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）開市報0.144元，升8.27%；深藍科技（1950）開市報0.164元，升6.49%；北大資源（0618）開市報0.126元，升5.88%；新東方（9901）開市報22.35元，升4.93%；中原建業（9982）開市報0.65元，升4.84%；騰盛博藥（2137）開市報9.49元，升4.06%；康師傅（0322）開市報12.12元，升3.59%；新高教（2001）開市報2.89元，升3.58%；中國動向（3818）開市報0.295元，升3.51%。

下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）開市報0.203元，跌13.98%；eprint（1884）開市報0.36元，跌13.25%；京東健康（6618）開市報60.75元，跌9.33%；合生（0754）開市報7.6元，跌9.31%；嗶哩嗶哩（9626）開市報110.3元，跌7.47%；微創醫療機器人（2252）開市報30.15元，跌6.37%；寶尊電商（9991）開市報10.96元，跌5.68%；阿里健康（0241）開市報5.59元，跌4.93%。

 

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