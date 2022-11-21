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港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿3.645% 再創14年高 連升6日

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升5.32點子至3.64506%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升6日是2022年10月19日，當日拆息報2.73214%。

港元現報7.8221元貶值2點子，曾貶值最多19點子，報7.8238元，亦曾升值最多33點子，報7.8186元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升33.95點子至3.19345%；1星期HIBOR升6.26點子至3.49048%；2星期HIBOR升2.27點子至3.55536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.18點子至5.14762%；6個月期HIBOR升1.06點子至5.29202%；12個月期HIBOR升0.14點子至5.56345%。

美元指數現報107.252升值0.322點或0.3%。

美元1個月期LIBOR報3.95671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3117%，連續6日收窄，利差是2022年4月07日後最高，當日差距為-0.2997%

對上一次連續6日收窄，是2022年10月21日，當日利差報-0.6291%。

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