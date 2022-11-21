方案提出，要鼓勵科創企業在境內外上市融資及區域性股權市場掛牌，鼓勵更多軟件、大數據、人工智能等領域優質企業在國內上市。支持試驗區內科創企業在上海證券交易所和深圳證券交易所上市，支持符合條件的科創企業在科創板上市，引導更多優質中介機構為科創企業提供專業服務。加強區域性股權市場與全國性證券交易所的有機聯系，發揮區域性股權市場在培育企業上市和新三板掛牌中的積極作用，建立市場監管合作及信息共享機制。支持試驗區內區域性股權市場開展私募基金份額登記托管、質押業務。推動試驗區內區域性股權市場數據資源共享。

另外，要推動科創金融業務創新，支持銀行業金融機構運用再貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放力度。支持商業銀行在風險可控、商業可持續前提下，強化與創業投資機構、股權投資機構合作，創新多樣化科創金融服務模式。推動科技類保險創新發展。支持保險公司研發推出符合科創企業需求的保險產品，持續推進生物醫藥相關責任保險、首台（套）重大技術裝備保險、新材料首批次應用保險、網絡安全保險和知識產權質押貸款保證保險、專利綜合保險產品，支持開展軟件首版次應用保險補償機制試點，支持保險公司對科創企業開展財務性股權投資。深化體制機制創新，引導陽光基金、種子基金等投向初創企業。

方案又會深化銀行業金融機構跨區域協作。推動試驗區內銀行業金融機構在項目規劃、項目評審評級、授信額度核定、還款安排、信貸管理及風險化解等方面加強合作。支持試驗區內銀行業金融機構在依法合規前提下，探索建立跨省（市）聯合授信機制，積極發展銀團貸款等業務，優先滿足試驗區內科技產業及重大合作項目融資需求。

同時，鼓勵跨境投融資創新。在健全風險防控機制前提下，支持境外發起的私募基金試點通過合格境外有限合伙人（QFLP）投資境內科創企業股權，支持符合條件的國內機構試點通過合格境內有限合伙人（QDLP）等參與境外科創企業併購。

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