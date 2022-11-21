崇光百貨（SOGO）母公司利福國際（1212）主席兼非執行董事劉鑾鴻提出以每股5元將公司私有化，今日舉行股東特別大會及法院會議，有股東在現場質疑獨立財顧報告的內容。
該名股東直言，獨立財務顧問的報告「唔知寫緊啲乜」，重估資產淨值約為10.6元，雖然銅鑼灣估值相信變化不大，不過啟德港鐵站差不多建成，惟利福啟德物業經估值師評估後，每平方呎約為8000元，股東應自行考慮報告是否低估啟德物業價值。
他又指，報告內可比公司只得3間，不過利福沒有考慮此問題，建議股東可思考「係咪咁唔值錢」，不過情況「無得抵抗」，因此亦祝福公司私有化成功。
該名股東發言後，又揚言「（利福）無料到」、「你哋想點就點」後隨即離場。利福獨立非執行董事林兆麟就回應指，董事會已花很多時間，詳細了解估值師如何評估相關物業，認為意見專業「無可能唔接受」。
利福暫報4.85元，升3.4%，較私有化作價5元低3%。
其他報道
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿3.645% 再創14年高 連升6日
恒指低開338點 科指跌2.8% 染藍康師傅升3.5% B站剔出國指跌7.4%
港股ADR跌94點 夜期低水71點 美債息倒掛再創紀錄 萬國數據等業績