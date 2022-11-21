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利福私有化｜EGM股東質疑獨立財顧報告低估利福價值

崇光百貨（SOGO）母公司利福國際（1212）主席兼非執行董事劉鑾鴻提出以每股5元將公司私有化，今日舉行股東特別大會及法院會議，有股東在現場質疑獨立財顧報告的內容。

該名股東直言，獨立財務顧問的報告「唔知寫緊啲乜」，重估資產淨值約為10.6元，雖然銅鑼灣估值相信變化不大，不過啟德港鐵站差不多建成，惟利福啟德物業經估值師評估後，每平方呎約為8000元，股東應自行考慮報告是否低估啟德物業價值。

他又指，報告內可比公司只得3間，不過利福沒有考慮此問題，建議股東可思考「係咪咁唔值錢」，不過情況「無得抵抗」，因此亦祝福公司私有化成功。

該名股東發言後，又揚言「（利福）無料到」、「你哋想點就點」後隨即離場。利福獨立非執行董事林兆麟就回應指，董事會已花很多時間，詳細了解估值師如何評估相關物業，認為意見專業「無可能唔接受」。

利福暫報4.85元，升3.4%，較私有化作價5元低3%。

 

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