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【久利生專欄】世界盃冠軍電腦分析唔係A就係B

中東世界盃還真是帶點特別，往年在暑期開波，投資界進入holiday mood，分析員有現成model，private bank搞噱頭滿足客戶，出幾十版紙報告估下誰是冠軍，今年唔覺有？還是賭神「電腦分析35%是7、65%是J」的電腦分析，在AI盛行下其他人都可以做，不讓華爾街專美。與其例行講大市成交縮基建大白象經濟衰幾年，不如趁有可能是「只此一次」的世界盃，回歸基本，就估下誰是冠軍！

未入正題先熱下身，中東三十幾度可以縮短warm up時間。簡單來說，股市所謂世界盃效應，正如筆者上篇講「九窮十絕十一翻身」，時間上翻身期往往撞正世盃月，電腦分析在這三四個星期，美股通常會比平時跑輸3.9%，球賽勝出國家的股市第二日又較多會做好。節錄多一段A股報告，「整體而言，A 股在世界杯比賽期間市場的表現並不差，表現最為出色的是2002 年，那也是中國第一次作為參賽國參與到世界杯正賽之中。」

在網上做research，華爾街入球大行紀錄沒有多命中過，而今屆其中有英國投資顧問睇市之餘也睇波，並且有兩屆往績支持（估中2014德國、2018法國），但無論如何，都要面對今年客觀環境史無前例地更改，令預測模式都要「大執」而非微調（客觀條件相同，提升些許勝算，幾個百分點已很高！），命中率都可能大打折扣。

說回這個「英國模式」，有關計量模型應用了包括人口數字、人均GDP、國際足協排名、氣候（！）、基建、人才等因素作考慮。而上述變數極其量都只是解釋得到45%結果，換言之過半（55%）其實是講彩數（互射十二碼？），靠「符碌」，即是賽事神射手是烏龍波，但其實參數都是民間知識、街頭科學，相信都是有統計根據的，「風水都是科學」，正如形容一個球員好有「卡士」，可能都沒有十足數據支持。

很多時世界盃完成後，各地聯賽開鑼會有所謂「季初病」，但今屆調轉32支國家隊要倒過來克服「季中病」 - 一方面是國家隊無時間搞訓練營好好操練，德國、西班牙這些傳統靠整體的就會蝕底；另一方面，擁有單打獨鬥過人質素又在歐洲搵食的球員，或者今屆較為著數，狀態亦不會因為季尾厭戰而跌watt。

雖然紀錄是用來打破，世界盃的紀錄更加是！元宇宙廣告大哨、美斯都玩三五代同堂，nothing is impossible。但講世界盃當然要提蟬聯定律 - 歷史上只有8支球隊捧起過大力神盃，自1966年以來，從來沒有一隊可以蟬聯。而上屆冠軍法國本來還有另一個魔咒，就是金球獎得主在陣的球隊，從未贏到最後。但，對，法國前鋒賓斯馬剛宣布因傷退隊，若捧盃，麥總（麥巴比）即時越位登麥帝。

這又順帶解釋今屆可能會出現的另一現象，類南美效應變歐洲效應。雖然世界盃主場之利2014年被巴西（的對手德國）徹底攻破，在全球化加上科技進步下，地利優勢確是愈來愈小，但世界盃就是世界盃，利益之多規模之大氛圍之強，成了主場之利的底線。主辦國甚至是同一地區賽事聯會，成績（並非表現）仍然可看高一線。當然，今屆本土聯賽及亞非足協因素又會較往年少，結論指向南美國家封王 - 「電腦分析唔係A就係B。」

結合另一組英國運算模型亦得出「相近」賽果。在牛津大學數學模型建構下，有尼馬壓陣的巴西將在決賽擊敗比利時，事隔20年並且史上第6次贏冠。其是運用過往世界盃的數據加上數學建模技巧，再加入一些用於建模的假設，從而設計出2022年世界盃預測器。

但筆者詳細察看，上述牛津預測其實至少有三場是接近「五五波」，即是決賽戲碼仍然存在變數。根據美國民情網站所做世界盃估算系統，比重有75%是對賽實力分析、25%是走線因素考慮，最終世界盃冠軍結果是：「電腦分析22%是巴西、8%是阿根廷」，其實西班牙(11%)及法國(9%)封王機率較阿根廷更高，但經以上客觀分析但主觀結論 - 冠軍應該要是阿根廷，而且還要是在決賽擊敗英格蘭！

寫到通宵加時，遊戲開發商EA Sports今屆再次透過旗下王牌遊戲《FIFA 23》作出賽果預測，而據講，他們用同一方法，連續成功估中近三屆冠軍球隊。至於今屆，雖然所預測的走線有所不同，其估計阿根廷在最終回是打敗巴西，最重要的是，在美斯帶領下36年來首奪世界盃，加上拿坡里於意甲強勢榜首，2022/23可能是馬勒當拿的豐收之年，有上帝之手不用睇VAR啦。

久利生