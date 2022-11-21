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英皇文化產業：結束內地7間英皇UA戲院營運

英皇文化產業（0491）公布，集團持股七成的英皇UA，議決不再對內地附屬公司英皇娛藝影院（廣東）額外注資，並終止後者的全部7間戲院營運。現時該7間戲院，遍及上海、深圳、成都、佛山及珠海。集團指，該附屬公司收入佔集團總收入不多於2%，截至6月底止卻錄得淨負債1.826億元，經評估實際貢獻及財務狀況，以及外圍環境因素，相信終止業務營運將能夠改善集團之財務狀況，符合公司及股東的整體利益。

在終止內地戲院業務營運後，英皇文化產業料對業務營運及財務狀況不會產生任何重大不利影響。目前其尚營運共17間以「英皇電影城」及「英皇戲院」之獨資戲院，包括內地8間、於香港7間，及分別於澳門及馬來西亞各1間。最近該集團還與MCL院線合作，於香港推出「Emperor Cinemas Plus+」及「MCL Cinemas Plus+」，首間「Emperor Cinemas Plus+」 預計於 2023 年開業。其對中港電影放映市場的長遠前景維持正面，未來將繼續物色優質地點，以把握市場復甦之機遇。

資料顯示，英皇UA另一股東為立基中國影院，立基中國影院所屬的立基集團，旗下在港的娛藝院線（即UA院線），早已經2021年3月結業。