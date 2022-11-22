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美股向下 道指跌45點 美債倒掛再創紀錄 憂加息、內地收緊防疫措施

聯儲局官員最近的表態大體秉持堅決抗通脹的立場，美股下跌，另外，北京收緊疫情防控措施，對進返京人員實行「三天三檢」，稱面臨最複雜最嚴峻的新冠疫情防控形勢，隔夜中概股應聲重挫。美2年期10年期債息倒掛，曾見75.741基點，創紀錄最闊。美3個月10年期債息倒掛，屆乎37.804基點至51.394基點。美匯指數曾高見107.993，11日高。

波士頓聯儲行長Susan Collins重申需要進一步加息來遏制通脹，並表示她對利率峰值的預期不受近期經濟報告的影響。三藩市聯儲行長認為聯儲局在加息過程中應注意政策傳導的滯後性。美國前財長薩默斯：市場對聯儲會行動非常不確定，美國面臨雙向風險

道瓊斯工業平均指數收跌45點，跌幅0.14%，報33700點。標普500指數收跌15點，跌幅0.39%，報3949點。納斯達克綜合指數收跌121點，或1.1%，報11024點。

聯合健康跌2.42%，報517.19美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累84點，而迪士尼升6.3%，報97.58元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報148.01元，跌2.16%，谷歌母公司Alphabet收市報95.6元，跌1.87%，亞馬遜收市報92.46元，跌1.78%，Facebook收市報109.86元，跌1.95%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報433點。德國DAX指數收跌0.36%，報14379點；法國CAC 40指數跌0.16%，報6634點；英國富時100指數收跌0.12%，報7376點。

 