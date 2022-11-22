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港股ADR跌48點 夜期低水49點 快手、百度、同程等業績

美股向下，港股ADR跌48點或0.28%，報17607點，即月恒指夜期跌57點，報17607點，夜期低水49點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.78%，折合報281元；阿里巴巴（9988）跌1.43%，折合報75.06元；美團（3690）跌0.91%，折合報151.12元；匯控（0005）升1.2%，折合報44.88元；建行（0939）升0.02%，折合報4.53元。

道期現升0.13%；標期現升0.17%；納期現升0.22%。日股現升0.73%，韓股現升0.12%，澳股現升0.57%。

VIX指數隔晚跌3.28%或0.76點，報22.36點。美2年期10年期債息現倒掛73.661基點。

紐油現升0.29%或0.23美元，報80.28美元；布油現跌0.19%或0.17美元，報87.45美元；金價現升0.14%或2.59美元，報1740.64美元；LME 銅期貨隔晚跌2.42%或195.5美元，報7880.5美元。美國10年期債息現跌0.24%或0.0094厘，報3.8175厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、嘉利國際（1050）、快手（1024）、同程旅行（0780）等。

英皇文化產業（0491）：結束內地7間英皇UA戲院營運。

冠忠巴士（0306）半年虧損收窄至約4000萬。

翠華（1314）盈喜，因售物業半年轉賺3040萬。

利福（1212）通過私有化議案，12月6日為股票最後交易日。

四洲（0374）發盈喜，料中期純利最多增2.9倍至6000萬。

煜盛（1859）違反上市規則，聯交所採取紀律行動 。

中國電信（0728）5G套餐用戶淨增588萬戶。

中移動（0941）10月5G客數淨增1472萬戶， 上客速度按月放緩。

易會滿：密切關注房地產行業的困難，支持優質房企。

中聯通（0762）10月份5G套餐累計2.05億戶。

中國新城鎮（1278）︰上置控股已撤回仲裁申請，無需支付任何賠償。

京東健康（6618）第三季扭虧為盈，經調整經營盈利升87%。

 

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