恒指今早低開30點或0.18%，報17625點，大市成交金額10億元；國指今早低開8點或0.15%，報5993點。恒生科技指數開市報3609點，跌0.61%。
匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。京東（9618）、李寧（2331）、龍湖（0960）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，55隻下跌，6隻無升跌。龍湖（0960）升2.77%，報20元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌1.24%，報5.56元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，19隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報5.8元，升1.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報105.5元，跌5.64%。
恒指下試10天線(17530.38點)。科指下試10天線(3582.44點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報92.25元，升0.54%。嘉利國際（1050）無成交，報1.34元。快手（1024）開市報53.1元，跌1.03%。同程旅行（0780）開市報15.36元，跌0.13%。
英皇文化產業（0491）：結束內地7間英皇UA戲院營運。無成交，報0.027元。
冠忠巴士（0306）半年虧損收窄至約4000萬。無成交，報1.8元。
翠華（1314）盈喜，因售物業半年轉賺3040萬。無成交，報0.178元。
利福（1212）通過私有化議案，12月6日為股票最後交易日。開市報4.98元，升1.63%。
四洲（0374）發盈喜，料中期純利最多增2.9倍至6000萬。無成交，報2.02元。
煜盛（1859）違反上市規則，聯交所採取紀律行動 。無成交，報0.31元。
中國電信（0728）5G套餐用戶淨增588萬戶。開市報2.88元，跌0.35%。
中移動（0941）10月5G客數淨增1472萬戶， 上客速度按月放緩。開市報49.8元，跌0.4%。
易會滿：密切關注房地產行業的困難，支持優質房企。龍湖（0960）開市報20元，升2.77%；碧桂園（2007）開市報2.57元，升3.63%；寶龍地產（1238）開市報1.11元，升5.71%；旭輝（0884）開市報1.24元，升6.9%；新城發展（1030）開市報2.92元，升6.18%。
中聯通（0762）10月份5G套餐累計2.05億戶。開市報3.8元，無升跌。
中國新城鎮（1278）︰上置控股已撤回仲裁申請，無需支付任何賠償。無成交，報0.056元。
京東健康（6618）第三季扭虧為盈，經調整經營盈利升87%。開市報64元，跌0.16%。
異動股
上升異動股，包括，弘陽地產（1996）開市報0.48元，升7.87%；旭輝（0884）開市報1.24元，升6.9%；香港小輪（0050）開市報6.6元，升6.45%；新城發展（1030）開市報2.92元，升6.18%；港龍中國地產（6968）開市報0.7元，升6.06%；德信中國（2019）開市報0.88元，升6.02%；天譽（0059）開市報0.054元，升5.88%；寶龍地產（1238）開市報1.11元，升5.71%；萬物雲（2602）開市報44元，升5.52%；時代中國（1233）開市報1.22元，升5.17%；銀城國際（1902）開市報0.226元，升5.12%。
下跌異動股，包括，凱升控股（0102）開市報0.116元，跌10.08%；嗶哩嗶哩（9626）開市報105.5元，跌5.64%；百濟神州（6160）開市報115.9元，跌4.14%；新東方（9901）開市報21.3元，跌3.84%；山高控股（0412）開市報4.55元，跌3.81%；小鵬（9868）開市報28.75元，跌3.69%；康健（3886）開市報0.305元，跌3.17%；惠記（0610）開市報1.6元，跌3.03%。
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