FTX破產事件蔓延至體育圈。《路透》報道，加密貨幣交易所 FTX一名客戶21日指控上季奪下總冠軍的美國職籃NBA金州勇士，指控勇士以欺詐手法宣傳現已在美國聲請破產保護的FTX。
具加拿大公民身分的香港居民 Elliott Lam 代表美國以外地區在FTX平台上交易的「數以千計，甚至數以百萬計」客戶，在三藩市聯邦法院提出提起集體訴訟。除勇士外，其他被告還有FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried及領導Bankman-Fried交易公司Alameda Research的Caroline Ellison。
FTX曾借用勇士來宣傳其交易平台，勇士隊員史提芬居里（Stephen Curry）亦曾於去年9月宣布與FTX合作，現時史提芬居里名字亦出現在另一訴訟中。
Lam指控勇士謊稱FTX是「投資加密貨幣的可行且安全的方式」，以欺騙大眾在FTX投資，他稱自己的帳戶損失達75萬美元，故根據加州消費者法發起訴訟，為美國境外擁有FTX收益賬戶的客戶追求損害賠償。
另據CNBC報道，FTX去年曾向勇士出資1,000萬美元（約7,810萬港元），邀請勇士數年內為FTX在比賽場內宣傳。
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