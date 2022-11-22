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1個月HIBOR升至3.8897% 連升7日 再創14年高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升24.46點子至3.8897%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升7日是10月20日，當日拆息報2.84792%。

港元現報7.8084元貶值49點子，曾貶值最多86點子，報7.8121元，亦曾升值最多19點子，報7.8016元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.48點子至3.35821%；1星期HIBOR升26.65點子至3.75702%；2星期HIBOR升26.63點子至3.82161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.9點子至5.17661%；6個月期HIBOR升4.01點子至5.33214%；12個月期HIBOR升2.98點子至5.59327%。

美元指數現報107.558貶值0.277點或0.26%。

美元1個月期LIBOR報3.95671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.067%，連續7日收窄，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次連續7日收窄，是2022年10月24日，當日利差報-0.5596%。

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