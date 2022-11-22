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易會滿倡「建立中國特色估值體系」券商官媒撐 中資股炒起

中證監主席易會滿昨於內地某論壇上演講，當中提到要「探索建立具有中國特色的估值體系」，今日內媒引述專家指國企當前大幅「折讓」、中金亦指「部分銀行及國企估值長期、普遍偏低」，在媒體券商力撐下，一眾中資股紛紛炒起。

目前升幅較多的有中鋁國際（2068）現報1.87元，升28.97%；華融（2799）現報0.35元，升14.75%；中國中冶（1618）現報1.56元，升12.23%；中交建（1800）現報3.57元，升7.21%；中國聯通（0762）現報4.08元，升7.37%。

易會滿昨指出，「要深刻認識我們的市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特徵，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」；「估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度」。

中國證券報即引述專家表示，「國有企業作為國民經濟的重要支柱，一直是A股市場一支舉足輕重的力量，而當前央企上市公司市盈率不足8倍，為近十年以來最低水平，顯著低於A股總體水平的14倍。我國極需完善中國特色現代資本市場以更好服務國家戰略，加快完善契合各類型企業特別是國有企業特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅『折價』的趨勢」。

該報道指，金融業上市公司估值相對更低。 2022年10月末，金融業上市公司整體市淨率0.5倍，特別是上市銀行市淨率為0.4倍，創下歷史最低值。目前，九成以上上市銀行「破淨」，銀行估值水平在31個行業中排名墊底。

中泰證券指出，完善契合國有企業特點的估值方法，更好體現國企的內在價值，扭轉當前國有企業在資本市場大幅「折價」的趨勢。

中金認為，A股市場估值結構有改善空間，「尤其是部分銀行及國有上市企業等估值長期、普遍偏低」。「從結構上來看，A股估值並不均衡。近十年銀行及國有上市公司的估值趨勢回落，當前已處於歷史區間偏低水平，這與近年中國銀行業和國有企業的相對有韌性的基本面形成反差」。中金稱，綜合來看，銀行及國有上市企業估值中樞有提升空間。

 

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