季內，快手平均日活躍用戶（DAU）3.63億戶，按年升13.4％。 平均月活躍用戶（MAU）達6.26億戶，按年升9.3％。每位日活躍用戶日均使用時長129.3分鐘，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入31.9元人民幣，按年跌6.6％。 電商商品交易總額達2225.2億元，按年升26.8％。

收入按業務劃分，線上營銷服務按年升5.5％至115.89億元，主要受惠快手服務、商業化產品能力及廣告ROI不斷提升，推動廣告主數量和廣告主廣告投放增加，尤其來自快手電商商家的投放。直播收入按年升15.6％至89.47億元，得益於平均月付費用戶同比增長29.3%。其他服務收入升39％至25.92億元，主要受惠電商業務增長。

快手績前收報50.3元，全日跌6.2％。

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