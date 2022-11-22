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虛幣交易所「火幣」今起易名「火必」 孫宇晨：行業須自律他律

虛擬貨幣交易所火幣今天在新加坡舉行戰略發布會，公司全球顧問、波場（TRON）創始人孫宇晨於會上宣布，火幣推出全新的品牌升級策略，公司的中文名將由「火幣」改為「火必」，英文名稱由「Huobi Global」簡略為「Huobi」，即日生效。

孫宇晨表示，在火必的新名稱中，「火」字代表生生不息的力量，以及中華文化代代相傳的悠久傳承；「必」字則彰顯公司重回業界前三名的必勝信念。以中文簡體字的字形來看，「必」字是「心」和「义」的結合。

他認為，虛幣交易所本質上是金融機構，在目前全球監管環境不明朗下，行業需求提倡自律他律。火必將為全球用戶提供更專業、更安全的虛擬資產管理服務，實現「強化資產安全，推動普惠金融」的使命，笑言自己「絕不跑路」。

隨FTX爆煲申請破產，孫宇晨形容行業正面對如「312大地震」般衝擊，認為在此時此刻適合有新的開始。他表示，為推動全球化布局，火必將在加勒比地區展開業務，也會擴大對東南亞、歐洲等地區的投資，加速推動用戶規模增長。在全球化發展及增長過程中，火必將尋求各種策略併購機會。

 

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