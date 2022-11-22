孫宇晨表示，在火必的新名稱中，「火」字代表生生不息的力量，以及中華文化代代相傳的悠久傳承；「必」字則彰顯公司重回業界前三名的必勝信念。以中文簡體字的字形來看，「必」字是「心」和「义」的結合。

他認為，虛幣交易所本質上是金融機構，在目前全球監管環境不明朗下，行業需求提倡自律他律。火必將為全球用戶提供更專業、更安全的虛擬資產管理服務，實現「強化資產安全，推動普惠金融」的使命，笑言自己「絕不跑路」。

隨FTX爆煲申請破產，孫宇晨形容行業正面對如「312大地震」般衝擊，認為在此時此刻適合有新的開始。他表示，為推動全球化布局，火必將在加勒比地區展開業務，也會擴大對東南亞、歐洲等地區的投資，加速推動用戶規模增長。在全球化發展及增長過程中，火必將尋求各種策略併購機會。

其他報道

證監會：建議進一步修訂持倉限額制度

快手上季經調整虧損收窄至6.7億人幣 勝預期

股神巴菲特旗下巴郡 再沽比亞迪 套現6.3億

台積電前大將蔣尚義出任鴻海半導體策略長 曾指加入中芯是一生最愚蠢的事

同程旅行上季溢利淨額跌27% 收入升半成

大市全日沽空金額200.37億元 比率降至15.75% 熱炒中交建沽空勁增

恒指收市跌231點 成交增15% 5日累挫918點 三大指數創一周低

遊戲工委報告︰未成年人遊戲沉迷問題已基本解決 轉移投入短或網絡視頻

衛健委：持續整治層層加碼 確保「20條」措施落實