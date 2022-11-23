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美債息倒掛再創紀錄 道指升397點 創3個月收市新高

雖然聯儲局官員表示將繼續加息，但對放緩加息步伐持開放態度，美股上升，里奇蒙聯儲製造業調查指數略低於預期，其中支付價格和薪資指標確認了通脹見頂的觀點。美債息倒掛再創紀錄，美股三大指數見一周最大升幅，道指見3個月收市新高，標指見2個月收市新高。

道瓊斯工業平均指數收漲397點，升幅1.19%，報34098點。標普500指數收漲53點，升幅1.36%，報4003點。納斯達克綜合指數收漲149點，或1.36%，報11174點。

家得寶升2.56%，報324.88美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而迪士尼跌1.4%，報96.21元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報150.18元，升1.46%，谷歌母公司Alphabet收市報97.05元，升1.51%，亞馬遜收市報93.2元，升0.8%，Facebook收市報111.44元，升1.43%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.73%，報436點。德國DAX指數收漲0.3%，報14422點；法國CAC 40指數漲0.35%，報6657點；英國富時100指數收漲1.04%，報7452點。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴大至77.608基點，再創紀錄新低。美3個月10年期債息倒掛，屆乎42.547基點至55.436基點。

道指曾升最多1.23%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見34115.7點，是8月17日34161.01點後最高。收市報34098.1點，是8月16日後收市新高，當日報34152.01點。

標指曾升最多1.42%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為1.81%。高見4005.88點，是11月15日4028.84點後最高。收市報4003.58點，是9月12日後收市新高，當日報4110.41點。

納指曾升最多1.41%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見11179.87點，是11月18日11259.44點後最高。收市報11174.41點，是11月16日後收市新高，當日報11183.66點。

 