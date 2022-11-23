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港股ADR升80點 夜期高水111點 小米、石藥等業績

美股向上，港股ADR升80點或0.46%，報17504點，即月恒指夜期升60點，報17535點，夜期高水111點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.77%，折合報279.53元；阿里巴巴（9988）升1.57%，折合報74.25元；美團（3690）升1.57%，折合報1.16元；匯控（0005）升1.14%，折合報45.26元；建行（0939）升0.14%，折合報4.6元。

道期現升0.055%；標期現升0.03%；納期現跌0.07%。日股休市，韓股現升0.64%，澳股現升0.82%。

VIX指數隔晚跌4.78%或1.07點，報21.29點。

紐油現升0.39%或0.31美元，報81.27美元；布油現升1.04%或0.9美元，報88.36美元；金價現升0.1%或1.86美元，報1742.11美元；LME 銅期貨隔晚升1.68%或132.5美元，報8013美元。美國10年期債息現跌1.85%或0.071厘，報3.7559厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國動向（3818）、石藥集團（1093）、謝瑞麟（0417）、小米（1810）等。

商湯（0020）訂新合約安排拓展內地AIDC業務。

博裕完成全購金科服務（9966），持股增至34.63%成大股東。

正榮（6158）大股東1.6億股被強制出售。

新鴻基公司（0086）盈警，料今年首10個月轉蝕近14億元。

復星國際（0656）委德銀為出售鼎睿再保險顧問。

受惠「保就業」等政府補貼，富臨（1443）料中期扭虧賺800萬元。

百度（9888）第三季經調整營業利潤升逾五成，勝預期。

監管進入尾聲，據報內地將向螞蟻罰款超過10億美元。留意阿里（9988）

空運牌照局：國泰（0293）旗下香港快運航空獲批准續牌至2027年。

快手（1024）上季經調整虧損收窄至6.7億人幣，勝預期。

股神巴菲特旗下巴郡，再沽比亞迪（1211），套現6.3億。

台積電前大將蔣尚義出任鴻海半導體策略長，曾指加入中芯（0981）是一生最愚蠢的事。

同程旅行（0780）上季溢利淨額跌27%，收入升半成。

 

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