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恒指高開36點 科指升0.7% 續低於10天線

恒指今早高開36點或0.21%，報17460點，大市成交金額12億元；國指今早高開17點或0.29%，報5918點。恒生科技指數開市報3541點，升0.74%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。美團（3690）、港交所（0388）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌40隻升，18隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升1.94%，報18.92元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌1.52%，報175.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報24.75元，升2.27%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.94元，跌10.49%。

恒指續低於10天線(17620.54點)。科指續低於10天線(3599.09點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）無成交，報0.28元。石藥集團（1093）開市報9.58元，升0.31%。謝瑞麟（0417）無成交，報1.08元。小米（1810）開市報9.92元，升0.51%。

商湯（0020）訂新合約安排拓展內地AIDC業務。開市報1.9元，升1.6%。

博裕完成全購金科服務（9966），持股增至34.63%成大股東。無成交，報8.34元。

正榮（6158）大股東1.6億股被強制出售。開市報0.315元，無升跌。

新鴻基公司（0086）盈警，料今年首10個月轉蝕近14億元。開市報2.8元，無升跌。

復星國際（0656）委德銀為出售鼎睿再保險顧問。開市報5.56元，跌0.89%。

受惠「保就業」等政府補貼，富臨（1443）料中期扭虧賺800萬元。無成交，報0.189元。

百度（9888）第三季經調整營業利潤升逾五成，勝預期。開市報90.85元，升1.06%。

監管進入尾聲，據報內地將向螞蟻罰款超過10億美元。阿里（9988）開市報73.75元，升0.89%。

空運牌照局：國泰（0293）旗下香港快運航空獲批准續牌至2027年。開市報7.34元，升0.41%。

快手（1024）上季經調整虧損收窄至6.7億人幣，勝預期。開市報51.25元，升1.99%。

股神巴菲特旗下巴郡，再沽比亞迪（1211），套現6.3億。開市報175.5元，跌1.52%。

台積電前大將蔣尚義出任鴻海半導體策略長，曾指加入中芯（0981）是一生最愚蠢的事。開市報17.2元，升1.65%。

同程旅行（0780）上季溢利淨額跌27%，收入升半成。開市報14.54元，跌1.36%。

異動股

上升異動股，包括，銀城國際（1902）開市報0.198元，升7.03%；生力啤（0236）開市報0.78元，升5.41%；摩比發展（0947）開市報0.2元，升4.71%；華融（2799）開市報0.355元，升4.41%；德盈控股（2250）開市報1.56元，升4%；易鑫集團（2858）開市報0.84元，升3.7%；中國光大綠色環保（1257）開市報1.44元，升3.6%；指尖悅動（6860）開市報0.119元，升3.48%；中集集團（2039）開市報5.78元，升3.4%；協鑫新能源（0451）開市報1.24元，升3.33%。

下跌異動股，包括，萬國數據（9698）開市報11.94元，跌10.49%；寶寶樹集團（1761）開市報0.195元，跌7.14%；壹賬通金融科技（6638）開市報1.68元，跌5.62%；新創建（0659）開市報6.09元，跌4.84%；eprint（1884）開市報0.305元，跌4.69%；百濟神州（6160）開市報108元，跌3.49%；中播（0471）開市報0.35元，跌2.78%；有線（1097）開市報0.036元，跌2.7%；新東方（9901）開市報20.35元，跌2.63%；嘉利國際（1050）開市報1.3元，跌2.26%；文化傳信（0343）開市報0.455元，跌2.15%。

 

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