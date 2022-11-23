公司中期營業額按年跌10.7%至12.48億元，按地區計，香港及澳門的營業額按年升18.5%至2.9億元，集團指香港零售業經歷一定程度的復甦和增長，尤其是金價下跌致黃金產品需求有鼓舞性增長。澳門的跨境旅遊限制導致零售表現疲軟。由於隨後當地疫情受控，澳門政府於9月放寬了入境要求和縮短了入境旅客的檢疫期，遊客人數恢復提升了零售業表現。因此，集團錄得香港及澳門零售業務營業額增加，同店銷售亦有增長。

中國內地方面，集團營業額按年跌20.7%至近9億元，集團指，中國內地的零售業務一直是營業額和盈利能力的關鍵。但期內由於為遏制中國主要城市的零星疫情爆發實施了嚴格的社會隔離措施，內需和消費情緒大幅下滑，令集團自營店營業額下跌，且中國內地業務的同店銷售有負增長。為了緩解經濟不景氣的不利影響，集團加強了產品組合，並進行了有效的成本控制。

因應消費者越來越追求時尚的足金產品，集團會繼續投資特色系列的黃金產品。集團指，未來會以謹慎的態度探索新創意和發展其中國內地的店舖網絡。

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