恒指半日升72點或0.42%，報17497點，南下資金半日淨流入11.65億元，大市成交金額564億元；國指升39點或0.67%，報5940點。恒生科技指數收報3544點，升0.82%。
權重科技股普遍走強，阿里巴巴（9988）升3.01%，收報75.3元，是升幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.44%，收報281.4元；美團（3690）升0.29%，收報140.3元；小米（1810）跌0.61%，收報9.81元。另外，昨日放榜的快手（1024），季度收入好過預期，收報52.65元，升4.78%；百度（9888）收報92.25元，升2.61%。
內地三部門發文強調多措並舉夯實工業經濟回穩基礎，基建股活躍。中鋁國際（2068）收報2.16元，升18.68%；中國中冶（1618）收報1.65元，升5.1%；中國交通建設升3.05%，報3.72元；中國中鐵（0390）收報4.2元，升4.74%；中國鐵建（1186）收報4.42元，升2.55%。
領展（0823）宣佈發行33億元5年期可轉換債。半日跌4.89%，收報50.55元，是跌幅最大的藍籌。
比亞迪（1211）再遭股神巴菲特減持，半日收報174.3元，跌2.19%。
綠電概念股向上，華潤電力（0836）收報14.48元，升5.85%；大唐新能源（1798）收報2.29元，升3.15%；中國電力（2380）收報2.95元，升5.73%；中廣核新能源（1811）收報2.77元，升16.39%；龍源電力（0916）收報9.61元，升2.13%。
生科股逆市向下，藥明生物（2269）跌2.55%，收報47.75元；信達生物（1801）收報29元，跌1.69%；石藥（1093）今日公布季績，收報9.48元，跌0.73%。
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