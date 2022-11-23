本報記者致電兩間銀行查詢，工銀亞洲職員表示，H按貸款額400萬元以上，鎖息上限由最優惠利率P-2.5%，下調至P-2.75%，實際鎖息由3.125%減至2.875%。現金回贈為2%，500萬元以上貸款額為2.1%。貸款額300萬元以上至400萬元則維持實際鎖息3.125%，現金回贈為1.9%。

集友銀行職員則表示，H按貸款額300萬元以上的申請，鎖息上限由P-2.25%，下調至P-2.5%，以該行P為5.375%計算，實際鎖息由3.125%減至2.875%。現金回贈為1.9%，400萬元以上的申請為2.1%。貸款額300萬元以下則維持實際鎖息3.125%。現金回贈則僅為0.7%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，中小型銀行下調H按計劃鎖息上限，相信是因今年本港樓市交投偏淡，部分中小型銀行基於按揭業務仍未達標，以及為部署明年第一季按揭業務的情況下，各自推出不同按揭產品及相關優惠吸引客戶，當中包括下調H按鎖息上限以及增加現金回贈以搶攻市場份額。