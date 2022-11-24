聯儲局11月政策會議紀要偏鴿派，預示不久將放慢加息步伐。另一方面，美國就業市場發出降溫信號，聯儲局研究人員預計明年衰退概率接近五成。美債息倒掛持續擴闊，美2年期10年期債息倒掛曾擴大至80.717基點，再創紀錄新低；美3個月10年期債息亦倒掛至64.189基點，是2007年3月26日後最低。美股連升第二日，道指曾高見34262.07點，是8月16日後最高。兩日累計升493.78點。標指高見4033.78點，是9月13日4037.12點後最高。