moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

聯儲局預示放慢加息步伐 衰退率近五成 美債倒掛再破紀錄 道指升95點

聯儲局11月政策會議紀要偏鴿派，預示不久將放慢加息步伐。另一方面，美國就業市場發出降溫信號，聯儲局研究人員預計明年衰退概率接近五成。美債息倒掛持續擴闊，美2年期10年期債息倒掛曾擴大至80.717基點，再創紀錄新低；美3個月10年期債息亦倒掛至64.189基點，是2007年3月26日後最低。美股連升第二日，道指曾高見34262.07點，是8月16日後最高。兩日累計升493.78點。標指高見4033.78點，是9月13日4037.12點後最高。

道瓊斯工業平均指數收漲95點，升幅0.29%，報34194點。標普500指數收漲23點，升幅0.6%，報4027點。納斯達克綜合指數收漲110點，或1%，報11285點。

聯合健康升1.27%，報529.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而Amgen跌1.27%，報283.4元，拖低道指24點。

科技股方面，蘋果收市報151.07元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet收市報98.46元，升1.45%，亞馬遜收市報94.13元，升0.99%，Facebook收市報112.24元，升0.71%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報438點。德國DAX指數收漲0.04%，報14427點；法國CAC 40指數漲0.33%，報6679點；英國富時100指數收漲0.17%，報7465點。

 