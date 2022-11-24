聯儲局11月政策會議紀要偏鴿派，預示不久將放慢加息步伐。另一方面，美國就業市場發出降溫信號，聯儲局研究人員預計明年衰退概率接近五成。美債息倒掛持續擴闊，美2年期10年期債息倒掛曾擴大至80.717基點，再創紀錄新低；美3個月10年期債息亦倒掛至64.189基點，是2007年3月26日後最低。美股連升第二日，道指曾高見34262.07點，是8月16日後最高。兩日累計升493.78點。標指高見4033.78點，是9月13日4037.12點後最高。
道瓊斯工業平均指數收漲95點，升幅0.29%，報34194點。標普500指數收漲23點，升幅0.6%，報4027點。納斯達克綜合指數收漲110點，或1%，報11285點。
聯合健康升1.27%，報529.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而Amgen跌1.27%，報283.4元，拖低道指24點。
科技股方面，蘋果收市報151.07元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet收市報98.46元，升1.45%，亞馬遜收市報94.13元，升0.99%，Facebook收市報112.24元，升0.71%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報438點。德國DAX指數收漲0.04%，報14427點；法國CAC 40指數漲0.33%，報6679點；英國富時100指數收漲0.17%，報7465點。