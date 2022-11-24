個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.61%，折合報283.72元；阿里巴巴（9988）升1.74%，折合報76.72元；美團（3690）升1.34%，折合報140.26元；匯控（0005）升1.95%，折合報46.08元；建行（0939）升0.24%，折合報4.6元。

道期現升0.157%；標期現升0.22%；納期現升0.28%。日股現升1.34%，韓股現升0.66%，澳股現升0.39%。

VIX指數隔晚跌4.41%或0.94點，報20.35點。

紐油現跌0.37%或0.28美元，報77.65美元；布油現跌3.33%或2.95美元，報85.41美元；金價現升0.3%或5.4美元，報1755.08美元；LME 銅期貨隔晚跌0.09%或8美元，報8005美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.6927厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，優品360（2360）、賓仕國際（1705）、周大福（1929）、醫思醫療（2138）、友和（2347）等。

凌雄科技（2436）今上市，定價7.6元。

人行正式發文公布救內房16招。

富士康鄭州廠暴力衝突，鴻海：按合約發津貼，無安排新員工與確診員工共住。

謝瑞麟（0417）：對聖誕節看法較保守，料銷售與11月相若 。

澳門擬明年撥6.5億澳門元擴客源。傳澳門12月初公布賭牌競投結果，新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊。

劉敏斌1924萬增持亞視（0707）股權至16.03%，成第二大股東。

小米（1810）上季四大業務收入均錄跌幅，經調整淨利潤跌六成勝預期。

完美醫療（1830）半年盈利倒退三成，中期息13仙。

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