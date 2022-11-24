此外，會議紀錄亦顯示，聯儲局內部經濟學家在會上告訴委員們，明年經濟衰退可能性升高至50%左右。這是自該央行3月份開始加息以來第一次出現類似警告。

會議紀要稱，「國內私人領域的實際支出增長乏力，全球前景惡化且金融條件收緊，這些都被認為構成對實際經濟活動預測的突出下行風險；此外，通脹持續下降或需要金融條件以高於預期的程度緊縮，這個可能性也被視為一種下行風險」。「因此，聯儲局研究人員仍然判斷實際經濟活動的基線預測更偏下行風險，經濟明年某個時候陷入衰退的可能性幾乎與基線情境一樣大」。本月接受彭博社調查的外部經濟學家對明年美國經濟衰退概率預測中值約為65%。彭博經濟研究模型得出的預估衰退概率是100%。

會上，官員們討論了貨幣政策滯後效應以及對經濟和通脹的影響，還有連續加息將多快開始影響支出和招聘。多位聯儲局官員提到，放慢加息步伐將使官員們可以判斷距離實現目標取得了多少進展。紀要稱，「這類評估工作之所以重要，原因之一在於與貨幣政策行動對經濟活動和通脹影響相關的滯後效果和滯後幅度尚存在不確定性」。

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