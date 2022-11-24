該行認為，近期國家政策已為今次樓市危機設了天花板，隨著重建買樓人士或投資者對行業信心，包括著力在完成保交樓之餘，開始投放一萬億流動性救市等，將終止信用較佳的內房陷於進一步下行。

該行認為，中國仍有政策工具可用，包括再放寬限房的調控限制、降首付等招數，因目前這些放寬主要在次級或較低線城市進行，政府仍未放寬主要城市的限制。而且現時除了保交樓外，亦已著力緩解市場對於內房能否持續經營（going concern）的憂慮，故已協助內房重新發境內債券、支持開發貸款、信託貸款等延期，目前亦已有2至3家民營內房成功發債等。

在國企主導未來房地產市場預期下，對於國企會否吸受許多已違約或陷違約邊緣的房企，該行認為在過去一年多如恒大的情況都無發生相關吸納行動，料國企仍會維持只投資項目水平，不會進行企業層面的併購，政府亦不傾向拯救單一目標。