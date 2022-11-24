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內地與香港的「互換通」據報或無法如期於明年1月啟動

內地與香港的「互換通」據報或無法如期於明年1月啟動

今年7月，內地公布會於6個月後與香港啟動「互換通」 擴大金融開放同時兩地升級貨幣互換，但最新據英國《金融時報》引述兩位匿名消息報道，或未能如期於明年1月啟動，因監管機構尚需敲定其運作規則。

中國監管機構尚未公佈互換通最終規則的基本信息。香港證監會對英國《金融時報》表示，「正如7月份發布聯合公告時所設想的那樣，準備工作預計需要六個月或更長時間」。香港交易所表示「尚未確定啟動日期」。金管局要求向證監會詢問。金管局副總裁李達志日前表示，互換通快將啟動。

今年7月人行發公告稱將啟動「互換通」，即允許境外投資者在不改變交易習慣、有效遵從兩地相關市場法律法規的前提下，參與境內人民幣利率互換(IRS)市場。初期先開通北向交易，未來將適時研究擴展至「南向通」。

人行當時在答記者問文章中稱「『互換通』的推出可便利境外投資者使用利率互換管理風險，減少利率波動對其持有債券價值的影響，平緩資金跨境流動，進一步推動人民幣國際化」。

在另一個公告中，央行稱近日與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，無需定期續簽，互換規模由原來的5000億元人民幣/5900億元港幣擴大至8000億元人民幣/9400億元港幣，同時互換流程也會進一步優化，資金使用更加便利。

 

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