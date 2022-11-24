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恒指收市升137點 成交不足900億 1個月最少 碧桂園升20.4%

聯儲局議息紀錄暗示或放慢加息，美匯指數跌穿106，港元亦偏強升穿7.81，歐股亞股普遍向上。人行公布救內房16招，加上多間內房獲內銀授信，內房勁升，藍籌碧桂園（2007）升20%，新世界（0017）除息跌10%。大市成交進一步縮減至不足900億元，見逾1個月最少成交。恒指連升兩日，累升236.49點，見近一周高。

恒指午後未有突破今早高低位，恒指今早高開160點，早段曾升最多235點，其後倒跌最多6點，全日高低波幅242點。

恒指收市升137點或0.78%，報17660點，大市成交金額861億元，較上日減少10.57%，是10月19日847.51億元成交後最少；國指升47點或0.79%，報5992點。恒生科技指數收報3582點，升0.79%。

藍籌股成交金額364.37億元，佔大市成交42.31%；科指成份股成交金額189.99億元，佔大市成交22.06%；國指成份股成交金額321.59億元，佔大市成交37.35%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、京東（9618）、小米（1810）拖累大市。

藍籌62隻升，10隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升20.43%，收報2.83元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌10.88%，收報17.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.83元，升12.12%；跌幅最大的是小米（1810）收報9.45元，跌3.57%。

恒指受制於10天線(17784.82點)。科指受制於10天線(3641.48點)。

北水南下合計淨流出24.96億元，較上日增加1142.43%，連續第3日流出，累計流出85.12億元，對上一次連續3日淨流出是8月25日。南水北上合計淨流入12.36億元人民幣，較上日減少21.05%，連續第2日流入，累計流入28.01億元。

午後消息股表現

小米（1810）13系列據報已量產，料售價上漲15%至20%。收報9.45元，跌3.57%。

碧桂園（2007）獲郵儲行授信500億人幣，傳龍湖亦獲工行授信。收報2.83元，升20.43%。

吉利（0175）：目前未對旗下新能源汽車價格進行調整。今早有報道指，繼比亞迪（1211）後，吉利旗下部分車型加價，加幅2000至6000元不等。收報9.99元，跌0.3%。比亞迪（1211）收報177.3元，升1.31%。

富士高（0927）中期虧損收窄至420萬元，息增1倍至2仙。收報0.73元，升4.29%。

醫思健康（2138）中期盈利「腰斬」，息5.8仙。收報5.21元，升0.19%。

今早及隔晚消息股表現

中海油（0883）據報為出售美國油田權益尋找潛在買家。收報10.2元，跌0.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）收報2.2元，跌0.45%。賓仕國際（1705）收報0.285元，無升跌。周大福（1929）收報15.46元，升0.52%。友和（2347）收報1.02元，升3.03%。

凌雄科技（2436）今上市，定價7.6元。收報7.8元，升2.63%。

人行正式發文公布救內房16招。中海外（0688）收報19.98元，升3.31%；龍湖（0960）收報21.05元，升10.09%；潤地（1109）收報33.55元，升2.44%；碧桂園（2007）收報2.83元，升20.43%。非藍籌內房亦勁升，新城發展（1030）收報3.15元，升23.53%；旭輝（0884）收報1.29元，升18.35%；美的置業（3990）收報10.68元，升16.98%；龍光地產（3380）收報0.93元，升14.81%。

富士康鄭州廠暴力衝突，鴻海：按合約發津貼，無安排新員工與確診員工共住。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.5元，無升跌；丘鈦（1478）收報3.84元，升2.95%；舜宇（2382）收報90元，升3.75%；高偉電子（1415）收報12.64元，跌0.63%；通達（0698）收報0.114元，跌0.87%；瑞聲（2018）收報17.5元，升5.17%；比亞迪電子（0285）收報23.1元，升5.24%；信利國際（0732）收報1.41元，無升跌；富智康（2038）收報0.82元，跌1.2%。

謝瑞麟（0417）：對聖誕節看法較保守，料銷售與11月相若 。收報1.11元，升6.73%。

澳門擬明年撥6.5億澳門元擴客源。傳澳門12月初公布賭牌競投結果，新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.01元，無升跌；美高梅中國（2282）收報4.41元，跌2.65%；澳博（0880）收報3.28元，升0.61%；永利澳門（1128）收報4.48元，升0.67%；銀河娛樂（0027）收報43.25元，升0.12%；金沙中國（1928）收報18.04元，升1.81%。

劉敏斌1924萬增持亞視（0707）股權至16.03%，成第二大股東。收報0.029元，跌6.45%。

小米（1810）上季四大業務收入均錄跌幅，經調整淨利潤跌六成勝預期。收報9.45元，跌3.57%。

完美醫療（1830）半年盈利倒退三成，中期息13仙。收報3.26元，升7.59%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見42元，收報40.55元，跌0.49%；億達中國（3639）創上市新高，見7.01元，收報1.86元，升272%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.85元，收報22.65元，升1.57%；健世科技（9877）創上市新高，見38.5元，收報38.25元，升11.68%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.05元，收報4.96元，升19.23%；三生製藥（1530）創52周高，見8.03元，收報8.02元，升1.01%；eprint（1884）創52周高，見0.5元，收報0.415元，跌2.35%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.18元，收報0.18元，跌5.26%；普匯中金（0997）低見0.035元，收報0.036元，跌2.7%；金輪天地（1232）低見0.081元，收報0.1元，升8.7%；力高生活（2370）低見2.55元，收報2.89元，升5.09%；GC Construction（1489）低見0.485元，收報0.495元，跌1%。

9隻股份創52周低，包括佳明集團（1271）低見3.95元，收報3.97元，跌1%；麗展（0488）低見1.66元，收報1.74元，跌5.43%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.29元，收報0.295元，跌3.28%；樂聲電子（0213）低見0.95元，收報0.95元，跌1.04%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；中盈盛達（1543）低見1.35元，收報1.67元，升7.74%；贏家時尚（3709）低見8.98元，收報9.2元，升0.88%；香港航天科技（1725）低見5.45元，收報5.52元，跌17.98%。

異動股

上升異動股，包括，億達中國（3639）創上市新高，見7.01元，收報1.86元，升272%；三葉草生物（2197）收報5.7元，升28.67%；新城發展（1030）收報3.15元，升23.53%；文化傳信（0343）收報0.51元，升22.89%；名仕快相（8483）收報0.064元，升20.75%；碧桂園（2007）收報2.83元，升20.43%；大成食品（3999）收報0.57元，升20%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.05元，收報4.96元，升19.23%；旭輝（0884）收報1.29元，升18.35%。

下跌異動股，包括，中鋁國際（2068）收報1.87元，跌17.98%；香港航天科技（1725）見52周低5.45元，收報5.52元，跌17.98%；中國環保科技（0646）收報0.61元，跌12.86%；江山控股（0295）收報0.062元，跌12.68%；冠均國際（1629）收報0.265元，跌11.67%；遊萊互動（2022）收報0.063元，跌11.27%；新世界發展（0017）收報17.2元，跌10.88%；遠大中國（2789）收報0.028元，跌9.68%；玄武雲（2392）收報3.39元，跌9.6%。

 

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