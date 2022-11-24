moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒大：武漢項目約11幅土地遭市政府無償收回 已提出行政覆議

中國恒大（3333）公布，武漢市江夏區人民政府於本月16日作出無償收回恒大武漢科技旅遊城項目11宗土地的行政決定。

公告指出，該項目總計24宗土地，淨用地面積5,065.8畝，而涉及武漢市政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2,071.3畝。

據恒大表示，於2017年12月以56億元人民幣購買恒大武漢科技旅遊城項目，並於2018年3月開始動工建設。截至目前，該項目已開工約126.1萬平方米，已銷售64.9萬平方米（5,330套房），已交樓36萬平方米（2,654套房），未交樓28.9萬平方米（2,676套房 ）。

目前，項目保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另外2個批次處於恢復施工過程。 為把該項目打造成大型文旅綜合體，本集團投入人民幣21億元建設了約24.2萬平方米的文化旅遊配套項目，包括六國溫泉館、五星級酒店、兒童遊樂城、兒童體驗城、兒童玩具反 斗城、博物館、商業街、婚禮莊園、運動中心、飲食中心等，目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。

恒大表示，正與武漢市江夏區人民政府溝通並將就此事提出行政覆議，以保障公司之合法權益。

其他報道

結好金融半年少賺83.4% 息3仙

國泰城相隔三年再辦實體Hackathon比賽 最終約有80人晉級

華南城盈警 料上半年盈利倒退六成

報告：A股小股東投票參與度穩步上升

安全貨倉半年虧損擴大至1.35億 派息2仙

微信女︱「唱高散貨」集團懷疑主腦譚紹祺今應訊 獲准以100萬元保釋

莊臣控股料中期盈利按年跌近五成

進智公交中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元 派特別息3仙

時間廊母企寶光實業中期扭虧賺5321萬 不派息

置地公司家基金撥8000萬助青年及兒童

互太紡織半年少賺28.6% 息15仙

銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險  為「白名單」內房開發貸展期

Buyandship：港消費者黑色星期五跨境網購至少可節省逾3900萬

Dynam中期少賺65% 派息增4.2%

友和半年扭虧賺100萬元 不派中期息

周大福中期純利跌6.8%至33.4億 中期息維持0.22元

全日沽空120億元 比率13.9% 盈富沽空金額

銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目

恒指收市升137點 成交不足900億 1個月最少 碧桂園升20.4%

英之傑集團：取得長汽電動車ORA港澳獨家銷售代理   

蘋果據報伙電子病歷供應商Epic合作 Mac將推健康記錄工具