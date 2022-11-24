中國恒大（3333）公布，武漢市江夏區人民政府於本月16日作出無償收回恒大武漢科技旅遊城項目11宗土地的行政決定。
公告指出，該項目總計24宗土地，淨用地面積5,065.8畝，而涉及武漢市政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2,071.3畝。
據恒大表示，於2017年12月以56億元人民幣購買恒大武漢科技旅遊城項目，並於2018年3月開始動工建設。截至目前，該項目已開工約126.1萬平方米，已銷售64.9萬平方米（5,330套房），已交樓36萬平方米（2,654套房），未交樓28.9萬平方米（2,676套房 ）。
目前，項目保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另外2個批次處於恢復施工過程。 為把該項目打造成大型文旅綜合體，本集團投入人民幣21億元建設了約24.2萬平方米的文化旅遊配套項目，包括六國溫泉館、五星級酒店、兒童遊樂城、兒童體驗城、兒童玩具反 斗城、博物館、商業街、婚禮莊園、運動中心、飲食中心等，目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。
恒大表示，正與武漢市江夏區人民政府溝通並將就此事提出行政覆議，以保障公司之合法權益。
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