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港股ADR跌19點 夜期高水61點 美團等業績

美股休市，港股ADR跌19點或0.11%，報17641點，夜期升66點或0.37%，報17722點，夜期高水61點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.06%，折合報283.38元；阿里巴巴（9988）升0.29%，折合報76.62元；美團（3690）升0.86%，折合報140.09元；匯控（0005）升0.06%，折合報46.03元；建行（0939）跌0.53%，折合報4.6元。

道期現升0.078%；標期現升0.2%；納期現升0.38%。日股現跌0.19%，韓股現跌0.3%，澳股現升0.13%。

VIX指數隔晚升0.34%或0.07點，報20.42點。

紐油現升0.15%或0.12美元，報78.06美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報85.34美元；金價現跌0.13%或2.29美元，報1752.95美元；LME 銅期貨隔晚升0.44%或36美元，報8041美元。美國10年期債息現跌0.69%或0.0258厘，報3.6669厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，耀才（1428）、中國燃氣（0384）、美團（3690）、醫渡（2158）、翠華控股（1314）等。

波司登（3998）中期多賺15%，盈利達7.34億人民幣。

金利豐（1031）中期少賺26.4%，不派息。

結好金融（1469）半年少賺83.4%，息3仙。

華南城（1668）盈警，料上半年盈利倒退六成。

安全貨倉（0237）半年虧損擴大至1.35億，派息2仙。

莊臣控股（1955）料中期盈利按年跌近五成。

進智公交（0077）中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元，派特別息3仙。

時間廊母企寶光實業（0084）中期扭虧賺5321萬，不派息。

互太紡織（1382）半年少賺28.6%，息15仙。

銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險， 為「白名單」內房開發貸展期。銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目。

Dynam（6889）中期少賺65%，派息增4.2%。

友和（2347）半年扭虧賺100萬元，不派中期息。

周大福（1929）中期純利跌6.8%至33.4億，中期息維持0.22元。

 

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