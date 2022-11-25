恒指今早高開12點或0.07%，報17673點，大市成交金額9億元；國指今早低開0點或0.01%，報5992點。恒生科技指數開市報3577點，跌0.15%。
匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。
藍籌38隻升，11隻下跌，24隻無升跌。中升（0881）升2.97%，報38.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌1.21%，報277元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，8隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報17.86元，升1.71%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報17.24元，跌1.49%。
恒指續低於10天線(17819.57點)。科指續低於10天線(3650.05點)，20天線(3428.49點)升穿50天線(3397.4點)。
康希諾生物（6185）：吸入用疫苗運力每日100萬人份。開市報99.1元，升1.17%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才（1428）無成交，報1.33元。中國燃氣（0384）開市報8.53元，跌0.81%。美團（3690）開市報137.9元，跌0.72%。醫渡（2158）無成交，報5.4元。翠華控股（1314）無成交，報0.2元。
波司登（3998）中期多賺15%，盈利達7.34億人民幣。開市報3.8元，跌0.78%。
金利豐（1031）中期少賺26.4%，不派息。無成交，報0.29元。
結好金融（1469）半年少賺83.4%，息3仙。無成交，報0.66元。
華南城（1668）盈警，料上半年盈利倒退六成。開市報0.49元，無升跌。
安全貨倉（0237）半年虧損擴大至1.35億，派息2仙。無成交，報2.37元。
莊臣控股（1955）料中期盈利按年跌近五成。無成交，報0.95元。
進智公交（0077）中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元，派特別息3仙。無成交，報0.61元。
時間廊母企寶光實業（0084）中期扭虧賺5321萬，不派息。無成交，報0.053元。
互太紡織（1382）半年少賺28.6%，息15仙。無成交，報2.63元。
銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險， 為「白名單」內房開發貸展期。銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目。中海外（0688）開市報20元，升0.1%；龍湖（0960）開市報21.65元，升2.85%；華潤置地（1109）無成交，報33.55元；碧桂園（2007）開市報2.86元，升1.06%。時代中國（1233）開市報1.23元，升3.36%；旭輝（0884）開市報1.3元，升0.78%。
Dynam（6889）中期少賺65%，派息增4.2%。無成交，報5.25元。
友和（2347）半年扭虧賺100萬元，不派中期息。無成交，報1.02元。
周大福（1929）中期純利跌6.8%至33.4億，中期息維持0.22元。開市報15.38元，跌0.52%。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）開市報2.13元，升14.52%；東建國際（0329）開市報2.3元，升9%；科濟藥業（2171）開市報13.9元，升7.75%；指尖悅動（6860）開市報0.129元，升7.5%；eprint（1884）開市報0.44元，升6.02%；青島銀行（3866）開市報2.6元，升5.69%；賓仕國際（1705）開市報0.3元，升5.26%；康龍化成（3759）開市報44.15元，升4.13%；加科思（1167）開市報4.55元，升3.88%；建業地產（0832）開市報0.3元，升3.45%。
下跌異動股，包括，中遠海控（1919）見52周低7.9元，開市報7.9元，跌19.55%；寶寶樹集團（1761）開市報0.197元，跌6.19%；大唐集團（2117）開市報1.12元，跌5.88%；香港教育國際（1082）開市報1.64元，跌2.96%；凌雄科技（2436）開市報7.58元，跌2.82%；中糧包裝（0906）開市報4.12元，跌2.6%；遠大住工（2163）開市報5.85元，跌2.5%；中石化油服（1033）開市報0.51元，跌1.92%；中海油服（2883）開市報9.34元，跌1.89%；亞洲聯合基建（0711）開市報0.53元，跌1.85%；愛康醫療（1789）開市報7.09元，跌1.53%。