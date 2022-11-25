moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開12點 科指跌0.15% 科指20天線升穿50天線

恒指今早高開12點或0.07%，報17673點，大市成交金額9億元；國指今早低開0點或0.01%，報5992點。恒生科技指數開市報3577點，跌0.15%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。

藍籌38隻升，11隻下跌，24隻無升跌。中升（0881）升2.97%，報38.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌1.21%，報277元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，8隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報17.86元，升1.71%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報17.24元，跌1.49%。

恒指續低於10天線(17819.57點)。科指續低於10天線(3650.05點)，20天線(3428.49點)升穿50天線(3397.4點)。

康希諾生物（6185）：吸入用疫苗運力每日100萬人份。開市報99.1元，升1.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才（1428）無成交，報1.33元。中國燃氣（0384）開市報8.53元，跌0.81%。美團（3690）開市報137.9元，跌0.72%。醫渡（2158）無成交，報5.4元。翠華控股（1314）無成交，報0.2元。

波司登（3998）中期多賺15%，盈利達7.34億人民幣。開市報3.8元，跌0.78%。

金利豐（1031）中期少賺26.4%，不派息。無成交，報0.29元。

結好金融（1469）半年少賺83.4%，息3仙。無成交，報0.66元。

華南城（1668）盈警，料上半年盈利倒退六成。開市報0.49元，無升跌。

安全貨倉（0237）半年虧損擴大至1.35億，派息2仙。無成交，報2.37元。

莊臣控股（1955）料中期盈利按年跌近五成。無成交，報0.95元。

進智公交（0077）中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元，派特別息3仙。無成交，報0.61元。

時間廊母企寶光實業（0084）中期扭虧賺5321萬，不派息。無成交，報0.053元。

互太紡織（1382）半年少賺28.6%，息15仙。無成交，報2.63元。

銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險， 為「白名單」內房開發貸展期。銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目。中海外（0688）開市報20元，升0.1%；龍湖（0960）開市報21.65元，升2.85%；華潤置地（1109）無成交，報33.55元；碧桂園（2007）開市報2.86元，升1.06%。時代中國（1233）開市報1.23元，升3.36%；旭輝（0884）開市報1.3元，升0.78%。

Dynam（6889）中期少賺65%，派息增4.2%。無成交，報5.25元。

友和（2347）半年扭虧賺100萬元，不派中期息。無成交，報1.02元。

周大福（1929）中期純利跌6.8%至33.4億，中期息維持0.22元。開市報15.38元，跌0.52%。

異動股

上升異動股，包括，億達中國（3639）開市報2.13元，升14.52%；東建國際（0329）開市報2.3元，升9%；科濟藥業（2171）開市報13.9元，升7.75%；指尖悅動（6860）開市報0.129元，升7.5%；eprint（1884）開市報0.44元，升6.02%；青島銀行（3866）開市報2.6元，升5.69%；賓仕國際（1705）開市報0.3元，升5.26%；康龍化成（3759）開市報44.15元，升4.13%；加科思（1167）開市報4.55元，升3.88%；建業地產（0832）開市報0.3元，升3.45%。

下跌異動股，包括，中遠海控（1919）見52周低7.9元，開市報7.9元，跌19.55%；寶寶樹集團（1761）開市報0.197元，跌6.19%；大唐集團（2117）開市報1.12元，跌5.88%；香港教育國際（1082）開市報1.64元，跌2.96%；凌雄科技（2436）開市報7.58元，跌2.82%；中糧包裝（0906）開市報4.12元，跌2.6%；遠大住工（2163）開市報5.85元，跌2.5%；中石化油服（1033）開市報0.51元，跌1.92%；中海油服（2883）開市報9.34元，跌1.89%；亞洲聯合基建（0711）開市報0.53元，跌1.85%；愛康醫療（1789）開市報7.09元，跌1.53%。

其他報道

康希諾生物：吸入用疫苗運力每日100萬人份

港股ADR跌19點 夜期高水61點 美團等業績

北水增持聯通 減持盈富

美股假期休市 歐股上升