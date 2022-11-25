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法國駐華使館：內地防疫「20條」執行未如預期 商務活動仍困難重重

法國駐華大使館在官方微博上表示，中國法國工商會注意到，自優化防控工作二十條宣布10日以來，實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期。商會呼籲中國政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制，重申法企業望看到，在不久的將來制定明確的戰略，盡快走出「動態清零」政策。商會又指，中國對法企仍舉足輕重。為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。

商會指出，在內地的商務出差仍受嚴重限制，在國內城市間的出差極其困難，很多企業對「進博會」都取消或減少參加人數。很多城市都有層層加碼的現象，如北京的健康寶不明原因彈窗，難以進出北京；上海出台的「加強來滬人員健康管理」對外地人設很下很多困難；廣洲成都重慶武漢等都各有不同要求，嚴重影響業務正常往來。

商會指出，中法間國際往來仍受限，20條中所規定的，「5+3」在現實中難以實施，多個城市層層加碼，規避責任。對境外來華隔離規定不明確，對隔離酒店的條件不了解。出差預算及時間成本都大增，影響很多法國企業來華決定。而總部與在華法企間來往嚴重受阻，影響法企在華投資信心。

城市內本地商務活動受限趨勢愈來愈嚴重，各城市內部的本地封控信息傳遞不明確，溯源時間過長，處理方式一刀切，導致無法預測的封控，近期被隔離或者居家的人數增加很多，嚴重影響在華企業的日常工作。

 

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