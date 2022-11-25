商會指出，在內地的商務出差仍受嚴重限制，在國內城市間的出差極其困難，很多企業對「進博會」都取消或減少參加人數。很多城市都有層層加碼的現象，如北京的健康寶不明原因彈窗，難以進出北京；上海出台的「加強來滬人員健康管理」對外地人設很下很多困難；廣洲成都重慶武漢等都各有不同要求，嚴重影響業務正常往來。

商會指出，中法間國際往來仍受限，20條中所規定的，「5+3」在現實中難以實施，多個城市層層加碼，規避責任。對境外來華隔離規定不明確，對隔離酒店的條件不了解。出差預算及時間成本都大增，影響很多法國企業來華決定。而總部與在華法企間來往嚴重受阻，影響法企在華投資信心。

城市內本地商務活動受限趨勢愈來愈嚴重，各城市內部的本地封控信息傳遞不明確，溯源時間過長，處理方式一刀切，導致無法預測的封控，近期被隔離或者居家的人數增加很多，嚴重影響在華企業的日常工作。

其他報道

恒指高開12點 科指跌0.15% 科指20天線升穿50天線

康希諾生物：吸入用疫苗運力每日100萬人份

港股ADR跌19點 夜期高水61點 美團等業績

北水增持聯通 減持盈富

美股假期休市 歐股上升