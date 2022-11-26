美股周四（24日）感恩節休市後，周五（25日）復市半日市。三大指數當中，只有道指升0.5%，隔晚收報34347點，連續第3個交易日向上；標指微跌1點至4026點。以科技股為主的納指則跌0.5%，昨天收報11226點。累計全周，道指累升1.8%，標指升1.5%，納指升0.7%。