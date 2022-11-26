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感恩節後半日市 美股偏弱無方向

美股周四（24日）感恩節休市後，周五（25日）復市半日市。三大指數當中，只有道指升0.5%，隔晚收報34347點，連續第3個交易日向上；標指微跌1點至4026點。以科技股為主的納指則跌0.5%，昨天收報11226點。累計全周，道指累升1.8%，標指升1.5%，納指升0.7%。

據報，蘋果公司（美：AAPL）主要製造商富士康位於鄭州的超級工廠爆發示威，疑拖累本月iPhone出貨量最少跌逾30%，蘋果股價昨天收報148.11美元，跌2%。其他大型科技股同步走低，Meta（美：META）跌0.7%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌逾1%，亞馬遜（美：AMZN）跌近0.8%，微軟（美：MSFT）微跌不足0.1%。

英超球會曼聯（美：MANU）班主擬賣盤，市場傳出蘋果、球星碧咸等潛在買家合作消息，刺激曼聯隔晚股價續升12.8%，全周累飈61.5%。

ADR港股比例指數偏弱，昨天微跌0.5%至17479點。普遍港股ADR向下，只有匯控（0005）ADR和中電（0002）ADR均較香港收市價高近1%。新鴻基（0016）ADR、港交所（0388）ADR、騰訊（0700）ADR等均較香港收市價低逾1%。