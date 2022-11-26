張永春預期，在落實批給方面不會有太多障礙，即使有傳媒問到，就算有傳媒問及會否擔心有競投者不滿及發起官司，他說，當局已預任何事發生，並已經可以準備應對。至於賭枱數量，當局會限定只有6000張，角子機則維持在12000部。賭枱會按法律規定去作適當分配。要保障勞工就業，則不容商議。

美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠表示，衷心感謝澳門政府給予新博彩批給的臨時判給，讓他們能參與澳門綜合旅遊休閒業新的發展機遇期。該公司會為澳門在非博彩產業做出貢獻，並加大力度開拓國際客源。銀河娛樂（0027）則宣佈，獲發牌後，將做優做精做強綜合旅遊休閒業與非博彩項目，以及博彩業的健康發展。該集團將於未來10年在旗下現有及即將推出市場的路氹新項目中，引入更多獨有及嶄新的世界級非博彩設施及體驗。新濠博亞（美：MLCO）主席兼行政總裁何猷龍表示，將繼續全力支持澳門及致力打造其成為亞洲首屈一指的國際旅遊勝地。

澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合表示，衷心感謝澳門政府讓其能夠繼續為澳門服務，延續其對澳門經濟的貢獻，助力澳門構建世界旅遊休閒中心。澳娛綜合將繼續與政府及娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會保持緊密聯繫，並對澳門的發展前景充滿信心，期待在未來十年繼續為澳門經濟的持續發展作出積極貢獻。

至於金沙中國（1928），主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示，集團對在澳門持續投資的堅持從未動搖，在未來十年及以後亦將堅定不移地在澳門經濟、人才及社區發展方面持續投放資源。集團對澳門的前景依然充滿信心。其更計劃，擴大金沙中國學院的服務範圍，並進一步提升現時超過九成的本地管理層比例。

永利澳門（1128）則稱，面向未來其對澳門的前景充滿信心，將竭力支持澳門融入國家發展大局，助力產業多元發展，拓展海外客源市場，提升澳門的國際知名度，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位，繼續為澳門整體社會穩定和全面發展作出貢獻。