個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.07%，折合報270.08元；阿里巴巴（9988）跌1.39%，折合報73.71元；美團（3690）跌0.46%，折合報135.98元；匯控（0005）升0.92%，折合報46.42元；建行（0939）跌0.88%，折合報4.66元。

道期現跌0.291%；標期現跌0.43%；納期現跌0.56%。日股現跌0.33%，韓股休市，澳股現跌0.48%。

VIX指數隔晚升0.39%或0.08點，報20.5點。美2年期10年期債息現倒掛77.72基點。美3個月10年期債息現倒掛72.27基點，是11月2日後最闊。

紐油現跌0.35%或0.26美元，報76.01美元；布油現跌0.2%或0.17美元，報83.46美元；金價現跌0.06%或1.17美元，報1753.76美元；LME 銅期貨隔晚跌0.41%或33美元，報8008美元。美國10年期債息現升0.04%或0.0018厘，報3.6794厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、包浩斯（0483）、大家樂（0341）、中教控股（0839）、華南城（1668）、莊士中國（0298）、廸生創建（0113）、遠東發展（0035）、新高教（2001）、信佳國際（0912）、華住集團（1179）、L'OCCITANE（0973）、六福集團（0590）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）等。

銀娛（0027）：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給。

澳門六大博企獲續牌，雲頂出局。

普達特（0650）中期虧損收窄不派中期息。

世紀集團（2113）中期虧損進一步擴大，不派中期息。

當代置業（1107）稱大多數債權人同意延長重組截止日。

中鋁國際（2068）斥逾4713萬人民幣，購67％昆明院股權。

翠華（1314）半年扭虧，賺近4087萬。

景福（0280）半年多賺6%，中期息維持0.4仙。

中國燃氣（0384）半年少賺20.6%，中期息10仙。

震雄（0057）中期盈利倒退39%至7510萬，息4.5仙。

人行全面降準0.25個百分點，釋放5000億元人幣。

美團（3690）第三季扭虧，經調整盈利35億人幣。

人行據報將向金融機構提供低息貸款，助購買內房債。

國泰（0293）稱「看到隧道盡頭的亮光」，過去數月可用流動資金增7%。

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