恒指今早低開573點或3.27%，報17000.23點是11月11日後最低。大市成交金額30億元；國指今早低開219點或3.68%，報5751點。恒生科技指數開市報3343點，跌4.49%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
藍籌0隻升，68隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）跌7.35%，報17.64元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報23.2元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報5.16元，跌7.03%。
恒指續受制於10天線(17747.66點)，20天線(17039.89點)升穿50天線(16956.89點)。科指跌穿20天線(3449.17點)、50天線(3385.56點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報5.4元，跌3.05%。包浩斯（0483）無成交，報0.54元。大家樂（0341）無成交，報11.32元。中教控股（0839）開市報7.81元，跌2.98%。華南城（1668）無成交，報0.51元。莊士中國（0298）無成交，報0.27元。廸生創建（0113）無成交，報3.52元。遠東發展（0035）無成交，報1.8元。新高教（2001）開市報2.3元，跌6.12%。信佳國際（0912）無成交，報1.42元。華住集團（1179）無成交，報26.05元。L'OCCITANE（0973）開市報21.8元，無升跌。六福集團（0590）無成交，報17.9元。世界華文媒體（0685）無成交，報0.218元。萬華媒體（0426）無成交，報0.131元。
銀娛（0027）：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給。開市報40.5元，跌5.48%。
澳門六大博企獲續牌，雲頂出局。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報5.24元，升4.38%；美高梅中國（2282）開市報4.42元，升4.99%；澳博（0880）開市報3.2元，升1.27%；永利澳門（1128）開市報4.7元，升7.8%；金沙中國（1928）開市報17.34元，無升跌。
普達特（0650）中期虧損收窄不派中期息。開市報1.18元，升3.51%。
世紀集團（2113）中期虧損進一步擴大，不派中期息。無成交，報0.15元。
中鋁國際（2068）斥逾4713萬人民幣，購67％昆明院股權。開市報1.99元，升3.65%。
翠華（1314）半年扭虧，賺近4087萬。無成交，報0.208元。
景福（0280）半年多賺6%，中期息維持0.4仙。無成交，報0.41元。
中國燃氣（0384）半年少賺20.6%，中期息10仙。開市報8.13元，跌5.9%。
震雄（0057）中期盈利倒退39%至7510萬，息4.5仙。開市報1.73元，跌2.81%。
人行全面降準0.25個百分點，釋放5000億元人幣。建行（0939）開市報4.63元，跌1.49%；工商銀行（1398）開市報3.8元，跌1.3%。
美團（3690）第三季扭虧，經調整盈利35億人幣。開市報129元，跌5.56%。
人行據報將向金融機構提供低息貸款，助購買內房債。中海外（0688）開市報19.76元，跌3.61%；龍湖（0960）開市報20.65元，跌5.49%；華潤置地（1109）開市報32.7元，跌4.53%；碧桂園（2007）開市報2.91元，跌6.13%。。非藍籌內房旭輝（0884）開市報1.26元，跌7.35%；新城發展（1030）開市報3.3元，跌7.3%；雅居樂（3383）開市報2.44元，跌6.15%；時代中國（1233）開市報1.24元，跌6.06%。
國泰（0293）稱「看到隧道盡頭的亮光」，過去數月可用流動資金增7%。開市報7.3元，跌0.68%。
異動股
上升異動股，包括，青島銀行（3866）開市報3.7元，升9.14%；永利澳門（1128）開市報4.7元，升7.8%；太睿國際控股（1010）開市報1.42元，升7.58%；指尖悅動（6860）開市報0.129元，升7.5%；錦欣生殖（1951）開市報5.49元，升7.23%；美高梅中國（2282）開市報4.42元，升4.99%；新濠國際發展（0200）開市報5.24元，升4.38%；貝康醫療（2170）開市報3.5元，升4.17%。
下跌異動股，包括，雅生活服務（3319）開市報8.7元，跌10.86%；藥明康德（2359）開市報70.1元，跌9.14%；貝殼（2423）開市報35.05元，跌8.49%；微博（9898）開市報98.2元，跌7.36%；碧桂園服務（6098）開市報17.64元，跌7.35%；新城發展（1030）開市報3.3元，跌7.3%；明源雲（0909）開市報5.16元，跌7.03%；京東（9618）開市報185元，跌6.89%。
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