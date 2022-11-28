moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開573點 見兩周低 碧服跌7% 銀娛跌5% 科指跌穿20天、50天線

恒指今早低開573點或3.27%，報17000.23點是11月11日後最低。大市成交金額30億元；國指今早低開219點或3.68%，報5751點。恒生科技指數開市報3343點，跌4.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，68隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）跌7.35%，報17.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報23.2元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報5.16元，跌7.03%。

恒指續受制於10天線(17747.66點)，20天線(17039.89點)升穿50天線(16956.89點)。科指跌穿20天線(3449.17點)、50天線(3385.56點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報5.4元，跌3.05%。包浩斯（0483）無成交，報0.54元。大家樂（0341）無成交，報11.32元。中教控股（0839）開市報7.81元，跌2.98%。華南城（1668）無成交，報0.51元。莊士中國（0298）無成交，報0.27元。廸生創建（0113）無成交，報3.52元。遠東發展（0035）無成交，報1.8元。新高教（2001）開市報2.3元，跌6.12%。信佳國際（0912）無成交，報1.42元。華住集團（1179）無成交，報26.05元。L'OCCITANE（0973）開市報21.8元，無升跌。六福集團（0590）無成交，報17.9元。世界華文媒體（0685）無成交，報0.218元。萬華媒體（0426）無成交，報0.131元。

銀娛（0027）：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給。開市報40.5元，跌5.48%。

澳門六大博企獲續牌，雲頂出局。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報5.24元，升4.38%；美高梅中國（2282）開市報4.42元，升4.99%；澳博（0880）開市報3.2元，升1.27%；永利澳門（1128）開市報4.7元，升7.8%；金沙中國（1928）開市報17.34元，無升跌。

普達特（0650）中期虧損收窄不派中期息。開市報1.18元，升3.51%。

世紀集團（2113）中期虧損進一步擴大，不派中期息。無成交，報0.15元。

中鋁國際（2068）斥逾4713萬人民幣，購67％昆明院股權。開市報1.99元，升3.65%。

翠華（1314）半年扭虧，賺近4087萬。無成交，報0.208元。

景福（0280）半年多賺6%，中期息維持0.4仙。無成交，報0.41元。

中國燃氣（0384）半年少賺20.6%，中期息10仙。開市報8.13元，跌5.9%。

震雄（0057）中期盈利倒退39%至7510萬，息4.5仙。開市報1.73元，跌2.81%。

人行全面降準0.25個百分點，釋放5000億元人幣。建行（0939）開市報4.63元，跌1.49%；工商銀行（1398）開市報3.8元，跌1.3%。

美團（3690）第三季扭虧，經調整盈利35億人幣。開市報129元，跌5.56%。

人行據報將向金融機構提供低息貸款，助購買內房債。中海外（0688）開市報19.76元，跌3.61%；龍湖（0960）開市報20.65元，跌5.49%；華潤置地（1109）開市報32.7元，跌4.53%；碧桂園（2007）開市報2.91元，跌6.13%。。非藍籌內房旭輝（0884）開市報1.26元，跌7.35%；新城發展（1030）開市報3.3元，跌7.3%；雅居樂（3383）開市報2.44元，跌6.15%；時代中國（1233）開市報1.24元，跌6.06%。

國泰（0293）稱「看到隧道盡頭的亮光」，過去數月可用流動資金增7%。開市報7.3元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，青島銀行（3866）開市報3.7元，升9.14%；永利澳門（1128）開市報4.7元，升7.8%；太睿國際控股（1010）開市報1.42元，升7.58%；指尖悅動（6860）開市報0.129元，升7.5%；錦欣生殖（1951）開市報5.49元，升7.23%；美高梅中國（2282）開市報4.42元，升4.99%；新濠國際發展（0200）開市報5.24元，升4.38%；貝康醫療（2170）開市報3.5元，升4.17%。

下跌異動股，包括，雅生活服務（3319）開市報8.7元，跌10.86%；藥明康德（2359）開市報70.1元，跌9.14%；貝殼（2423）開市報35.05元，跌8.49%；微博（9898）開市報98.2元，跌7.36%；碧桂園服務（6098）開市報17.64元，跌7.35%；新城發展（1030）開市報3.3元，跌7.3%；明源雲（0909）開市報5.16元，跌7.03%；京東（9618）開市報185元，跌6.89%。

 

其他報道

滬深三大指數低開 人行淨投放520億人幣

內媒：下月5年期LPR或下調

港股ADR跌102點 夜期低水98點 美期亞股跌 阿里健康、L'OCCITANE等業績

北水增持中梁、舜宇、盈富 減持國電

銀娛：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給 