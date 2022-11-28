新華社發表第一篇「三個堅定不移是制勝法寶」文章表示，傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大，嚴峻複雜的疫情態勢，使中國疫情防控正面臨前所未有的壓力。文章提出「三個堅定不移」，要堅定不移堅持「人民至上、生命至上」；要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略；要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。文章強調，中國防控政策是經得起歷史檢驗的，中國的防控措施是科學有效的。只要堅持「三個堅定不移」，就一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。

新華社第二篇評論「盡最大努力為老百姓提供方便」，文中強調，全力做好人民群眾生產生活服務保障，盡最大努力為老百姓提供方便，是堅持科學精準動態清零的題中應有之義，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展的必然要求。

至於第三篇評論「方艙無小事」提及更細節的防疫舉措。內文提及要全力加快建設，統籌做好硬件、物資和人員準備，完善水、電、廁所、取暖等基礎設施條件，強化各服務團隊銜接配合，提升對患者的服務保障能力。

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