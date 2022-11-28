港元現報7.8154元貶值20點子，曾貶值最多71點子，報7.8205元，亦曾升值最多35點子，報7.8099元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至3.50179%；1星期HIBOR升9.83點子至3.92524%；2星期HIBOR升15.26點子至3.98298%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.82點子至5.22911%；6個月期HIBOR升0.51點子至5.40286%；12個月期HIBOR升1.21點子至5.63905%。

美元指數現報106.338升值0.379點或0.36%。

美元1個月期LIBOR報4.05471%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0747%，連續11日擴闊，利差是2022年2月04日後最高，當日差距為0.0815%

對上一次連續11日擴闊，是2019年10月31日，當日利差報-0.007%。

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