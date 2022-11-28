明報記者 鄺海盈

廖宜建在接受本報專訪時表示，銀行在調整利率時，會平衡本港實體經濟情况，加息步伐較美國會有點滯後，「以GDP數字看是比較疲弱，雖然明年預期回復3%以上增長，但（今明）兩年基本持平無增長（政府最新預期今年負增長3.2%）……利息整體會跟隨美國上調，但會慢一點，不會1比1地加」。

稱港銀加息不能太慢 息差過大恐衝擊港匯

他解釋，港美經濟環境與有很大差別，美國就業市場仍相對穩健，美國聯儲局以加息處理通脹風險沒有理由中斷，加息周期料未結束，高息亦會維持一段較長時間。但本港經濟相對疲弱，息口跟隨美息上升時，銀行需平衡資金成本及貸款需求之間商業考慮，以及對客戶影響等因素。但他補充，港銀加息也不能太慢，因息差過大也會為港匯帶來衝擊，從而推升港元銀行同業拆息。

聯儲局今年3月以來已6次加息，合共上調利率3.75厘，港銀只於9月及11月美國加息後，分別上調最優惠利率（prime rate，簡稱P）0.125厘及0.25厘。被問及12月聯儲局若一如預期加息0.5厘，匯豐會否維持0.25厘的加幅，廖宜建回應「大概也是這個水平吧」，至於中小型銀行及虛擬銀行在資金成本、借貸結構、信用方面的體系方面不一樣，資金成本或面對壓力，利率加幅或有不同。

料淨利息收入增長 續支持匯豐香港業績

廖表示，息口趨升，淨利息收入增長料續為匯豐香港業績帶來支持。但本港跟隨美元走過一段長時間極低息環境後，本港的資產定價會面對結構性壓力，「好多機構、基金及地產等需重組業務模式，用現時融資成本計算，計唔到過去條數。」匯豐作為銀行金融機構，亦需調整融資成本作回應，例如按揭的封頂利率會作出相應調整。

匯豐於第三季業績披露，匯豐香港錄得約5億美元預期信貸損失（ECL），佔集團整體ECL撥備約一半，當中主要反映內地商業房地產撥備。廖宜建認為，內地房地產ECL源於政策尚未明朗，令股債市場面對很大衝擊，短期需觀望並謹慎處理。內地當局對此亦有回應，近期提出16項措施房地產政策紓緩房企的融資壓力，但認為要恢復香港金融市場信心，重點還要釐清境外投資者是否得到公平對待。

廖宜建稱：「有些房企海外已停牌，進行債務重組，但國內（運作）卻延續。16條下國內金融機構繼續支持房企融資，在國內來說也算是一種重組，但未能清晰及透明地說明國內和國外之間的債務狀况。」他指匯豐正與內地及香港監管機構就此密切溝通。被問及是否預期內地房地產ECL鉅額撥備，最終有望錄得回撥，他回應：「我認為是這樣。」

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